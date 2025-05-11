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Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye'nin en başarılı oyuncularından...

Sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü. Minik haliyle objektife poz veren ünlü oyuncunun tatlı halleri ve sempatik görüntüsü hayranlarının bir kez daha kalbini kazandı. Peki siz kim olduğunu anlayabildiniz mi?

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:36
Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye’nin en başarılı oyuncularından...

Ünlülerin sosyal medya hesaplarında çocukluk hallerini paylaştıkları gönderileri büyük beğeni topluyor. Son olarak şimdilerde hem güzelliği hem de başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren o ismin kim olduğunu çıkarabildiniz mi?

Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye’nin en başarılı oyuncularından...

Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Su Burcu Yazgı Çoşkun'dan başkası değil...

Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye’nin en başarılı oyuncularından...

Henüz küçücük bir çocukken ekranlarda yer almaya başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, bugün Türkiye'nin en sevilen genç oyuncuları arasında yer alıyor. Son dönemde rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafı görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye’nin en başarılı oyuncularından...

Anneler günü için annesiyle paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye’nin en başarılı oyuncularından...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi...