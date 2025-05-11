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Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye'nin en başarılı oyuncularından...
Çocukluk halini gören inanamıyor! Bu minik kız şimdi Türkiye'nin en başarılı oyuncularından...
Sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafı ise gündeme bomba gibi düştü. Minik haliyle objektife poz veren ünlü oyuncunun tatlı halleri ve sempatik görüntüsü hayranlarının bir kez daha kalbini kazandı. Peki siz kim olduğunu anlayabildiniz mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 10:36