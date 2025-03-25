Trend Galeri Trend Magazin Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan büyüdü! İşte son hali!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. Programda 'Güneş Çocuk' olarak anılan Poyraz Fidan, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla ilgi toplamıştı. İşte Poyraz Fidan'ın son hali!