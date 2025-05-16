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‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. 'Kutu Bebek Ebrar' ve 'Güneş Çocuk' bu programda sevimlilikleriyle öne çıktı. İşte 'Güneş Çocuk Poyraz Fidan'ın son hali!