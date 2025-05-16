‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. 2016 yılında ekranlara gelen program birçok ismi de hayatımıza kattı. 'Çakıl bebek' Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimler ünlenirken bu isimlerin yanı sıra 'Güneş Çocuk' olarak anılan Poyraz Fidan da büyüdü. Programda 'Güneş Çocuk' olarak anılan Poyraz Fidan, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla ilgi toplamıştı. Verdiği cevaplarla da herkesi kahkahaya boğan Poyra Fidan'ın son hali herkesi hayrete düşürdü. İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! İşte Poyraz Fidan'ın son hali! 'Çocuktan Al Haberi'nde merak edilen bir diğer isim de 'Kutu Bebek Ebrar' idi. Çakıl bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimler ünlenirken bu isimlerin yanı sıra 'Kutu Bebek Ebrar' da beğenilen isimlerden biriydi. 'Kutu Bebek Ebrar' olarak anılan Ebrar Alya Demirbilek, mavi gözleriyle ve sevimli halleriyle programa damga vurmuştu. 'Kutu Bebek Ebrar' büyüdü şimdilerde kocaman genç bir kız oldu. Ebrar Alya Demirbilek, oyunculuk eğitimi aldı ve birçok projede yer aldı. İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! İşte Ebrar Alya Demirbilek'in şaşıracağınız son hali! Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler... Seda Sayan Ezo Sunal- Ali Sunal Ezo Sunal Petek Dinçöz Kenan Doğulu Barış Manço Ara Güler Sibel Can Hayko Cepkin Zeynep Çamcı Hadise Hadise Tamer Karadağlı Ali Sunal Kadir İnanır Ayça Ayşin Turan Birce Akalay Zafer Algöz Demet Şener Amine Gülşe Amine Gülşe Gülben Ergen Özge Özpirinçci Bige Önal Dolunay Soysert İrem Sak İrem Derici İrem Derici Merve Boluğur Merve Boluğur Merve Boluğur Mert Yazıcıoğlu Aslı Enver Meryem Uzerli Aslı Tandoğan Ozan Akbaba Kaan Yıldırım Yasemin Kay Allen Yasemin Kay Allen Yasmin Erbil Dilan Çiçek Deniz Nusret Gökçe Hülya Avşar Özge Borak