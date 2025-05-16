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‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. 'Kutu Bebek Ebrar' ve 'Güneş Çocuk' bu programda sevimlilikleriyle öne çıktı. İşte 'Güneş Çocuk Poyraz Fidan'ın son hali!

Giriş Tarihi: 16.05.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 18:16
‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. 2016 yılında ekranlara gelen program birçok ismi de hayatımıza kattı.

‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

'Çakıl bebek' Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimler ünlenirken bu isimlerin yanı sıra 'Güneş Çocuk' olarak anılan Poyraz Fidan da büyüdü.

‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

Programda 'Güneş Çocuk' olarak anılan Poyraz Fidan, mavi gözleri ve sarı saçlarıyla ilgi toplamıştı.

‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

Verdiği cevaplarla da herkesi kahkahaya boğan Poyra Fidan'ın son hali herkesi hayrete düşürdü.

‘Çocuktan Al Haberi’nin ‘Güneş Çocuğu’ Poyraz Fidan kocaman delikanlı oldu!

İşte Poyraz Fidan'ın son hali!