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Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. Programda 'Kutu Bebek Ebrar' da sevimliliği, mavi gözleriyle ilgi toplamıştı. Şimdilerde kocaman kız olan Ebrar Alya Demirbilek'in son haline inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 19:23 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:26
Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vurdu. 2016 yılında ekranlara gelen program birçok ismi de hayatımıza kattı.

Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

Çakıl bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi isimler ünlenirken bu isimlerin yanı sıra 'Kutu Bebek Ebrar' da beğenilen isimlerden biriydi.

Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

'Kutu Bebek Ebrar' olarak anılan Ebrar Alya Demirbilek, mavi gözleriyle ve sevimli halleriyle programa damga vurmuştu.

Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

'Kutu Bebek Ebrar' büyüdü şimdilerde kocaman genç bir kız oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ı sevimliliğiyle damga vurmuştu! Ebrar Alya Demirbilek’in son haline şaşıracaksınız!

Ebrar Alya Demirbilek, oyunculuk eğitimi aldı ve birçok projede yer aldı.