Çocuktan Al Haberi’nin ‘Kutu Bebek Ebrar’ıydı! Ebrar Alya Demirbilek’in son halini görenler gözlerine inanamadı!
'Çocuktan Al Haberi' programı bir döneme damga vuran programlar arasındaydı. Programa katılan 'Kutu Bebek Ebrar' da mavi gözleri ve verdiği cevaplarla ilgi toplamıştı. Şimdilerde büyyüen Ebrar Alya Demirbilek'in son halini görenler hayrete düşüyor.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:44