‘Çorap Kadınıyım’ demişti! Derin yırtmaçlı elbisesiyle Seda Sayan’dan sahnesinde çorap şov!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün sahneye çıkarak konser verdi. Seda Sayan, sahnesinde seyircileriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, derin dekolteli elbisesiyle çorap şov yaptı.

Giriş Tarihi: 08.04.2026 23:54
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün sahnesinde seyircisiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Seda Sayan, sahnesinde seyircileriyle de sohbet etti.

SEYİRCİLERİYLE SOHBET ETTİ

Ünlü şarkıcının derin yırtmaçlı beyaz elbisesi çok beğenilirken, şarkıcı sahnede seyircileriyle sohbet de etmeyi ihmal etmedi.

ÇORABIYLA ŞOV YAPTI

Daha önce 'ben çorap kadınıyım' diyen Seda Sayan, sahnesinde giydiği çorabıyla da şov yaptı.

"BEYONCE ÖĞRETTİ"

Seda Sayan, "Bana bu çorabı Beyonce öğretti. Giymeye başladım" ifadelerini kullandı.

Sahnedeki enerjisi ve ekranlardaki samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seda Sayan'ın, gerçek adı bugüne kadar pek bilinmiyordu. Ünlü ismin doğumda verilen adının, yıllardır kullandığı sahne isminden bambaşka olduğu ortaya çıktı.

Türk televizyonunun en tanınan yüzlerinden biri olan, "Sabahların Sultanı" lakaplı Seda Sayan, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da her dönem adından söz ettiriyor.

Kendinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde olan ünlü isim, bu kez magazin dünyasında büyük yankı uyandıran sürpriz bir detayla konuşulmaya başlandı.

Herkesin Seda Sayan olarak bildiği ünlü isimle ilgili şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer sanatçının nüfustaki adı Aysel Gülaçar'mış.

Seda Sayan'ın gerçek adının ortaya çıkması magazin gündeminde şaşkınlık yaratırken, sahne adı kullanan ünlülerin yalnızca onunla sınırlı olmadığı da bir kez daha gündeme geldi. Aynı durum, sahneye adım attığı ilk günden itibaren yalnızca sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses için de geçerli.

Kamuoyunun "İbrahim Tatlıses" adıyla tanıdığı usta sanatçının, gerçekte farklı bir soyadı taşıdığı ortaya çıktı.

Herkesin "İbrahim Tatlıses" olarak bildiği ünlü sanatçının gerçek adı aslında İbrahim Tatlı. Yıllar içinde benimsediği "Tatlıses" soyadı ise doğuştan değil, sonradan kullandığı bir sahne ismi olarak biliniyor.

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin ilk yıllarında sahnede daha güçlü ve akılda kalıcı bir kimlik yaratmak için "Tatlı" olan soyadını "Tatlıses" olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu isim o kadar benimsendi ki, bugün gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça sınırlı kaldı.

PEKİ 'AFRODİT' LAKAPLI BANU ALKAN'IN GERÇEK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ?

'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti.

Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu.

Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı.

Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı!

Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış...

Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır!

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.

Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Usta sanatçı, son dönemde gerçek adıyla da merak konusu oldu.

Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı.