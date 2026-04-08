Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün sahnesinde seyircisiyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Seda Sayan, sahnesinde seyircileriyle de sohbet etti. SEYİRCİLERİYLE SOHBET ETTİ Ünlü şarkıcının derin yırtmaçlı beyaz elbisesi çok beğenilirken, şarkıcı sahnede seyircileriyle sohbet de etmeyi ihmal etmedi. ÇORABIYLA ŞOV YAPTI Daha önce 'ben çorap kadınıyım' diyen Seda Sayan, sahnesinde giydiği çorabıyla da şov yaptı. 'BEYONCE ÖĞRETTİ' Seda Sayan, 'Bana bu çorabı Beyonce öğretti. Giymeye başladım' ifadelerini kullandı. 'Çorap Kadınıyım' demişti! Derin yırtmaçlı elbisesiyle Seda Sayan'dan sahnesinde çorap şov! Sahnedeki enerjisi ve ekranlardaki samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Seda Sayan'ın, gerçek adı bugüne kadar pek bilinmiyordu. Ünlü ismin doğumda verilen adının, yıllardır kullandığı sahne isminden bambaşka olduğu ortaya çıktı. Türk televizyonunun en tanınan yüzlerinden biri olan, 'Sabahların Sultanı' lakaplı Seda Sayan, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da her dönem adından söz ettiriyor. Kendinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle gündemde olan ünlü isim, bu kez magazin dünyasında büyük yankı uyandıran sürpriz bir detayla konuşulmaya başlandı. Herkesin Seda Sayan olarak bildiği ünlü isimle ilgili şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer sanatçının nüfustaki adı Aysel Gülaçar'mış. Seda Sayan'ın gerçek adının ortaya çıkması magazin gündeminde şaşkınlık yaratırken, sahne adı kullanan ünlülerin yalnızca onunla sınırlı olmadığı da bir kez daha gündeme geldi. Aynı durum, sahneye adım attığı ilk günden itibaren yalnızca sesiyle değil, kullandığı sahne adıyla da hafızalara kazınan usta sanatçı İbrahim Tatlıses için de geçerli. Kamuoyunun 'İbrahim Tatlıses' adıyla tanıdığı usta sanatçının, gerçekte farklı bir soyadı taşıdığı ortaya çıktı. Herkesin 'İbrahim Tatlıses' olarak bildiği ünlü sanatçının gerçek adı aslında İbrahim Tatlı. Yıllar içinde benimsediği 'Tatlıses' soyadı ise doğuştan değil, sonradan kullandığı bir sahne ismi olarak biliniyor. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin ilk yıllarında sahnede daha güçlü ve akılda kalıcı bir kimlik yaratmak için 'Tatlı' olan soyadını 'Tatlıses' olarak kullanmaya başladı. Zamanla bu isim o kadar benimsendi ki, bugün gerçek soyadını bilenlerin sayısı oldukça sınırlı kaldı. PEKİ 'AFRODİT' LAKAPLI BANU ALKAN'IN GERÇEK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ? 'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti. Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu. Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı. Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı! Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış... Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır! GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor. Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Usta sanatçı, son dönemde gerçek adıyla da merak konusu oldu. Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı. Muazzez Ersoy'un gerçek adının Hatice Yıldız Levent olduğunu duyan hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. ASENA'NIN GERÇEK ADI DA ÇOK BAŞKAYMIŞ! Dans kariyerine genç yaşta başlayan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansı popüler kültürle buluşturan isimlerden biri oldu. Televizyon programları, yarışmalar ve gösterilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sahne tarzı ve özgün koreografileriyle dönemin ikonlarından biri haline geldi. Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti. Ardından 8 yıl evliliğini sonlandırma kararı alan ünlü dansçı, tekrar sahnelere döndü. Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı. Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış. Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı ise Onur Çakmak. PEKİ SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? Uzun yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sibel Can hakkında çoğumuzun bilmediği bir gerçek ortaya çıktı! Hem güzelliği hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının asıl adı, düşündüğünüzden farklıymış… Ünlü sanatçının adı, yıllardır bildiğimiz gibi 'Sibel Can' değilmiş! Nüfus kayıtlarında bambaşka bir isme sahip olan sanatçı, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı ve gerçek adı Sibel Cangüre. Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan 'Cangüre'yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak 'Can' ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu. GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ZARA Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı. Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu. Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor. Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı. Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı. GERÇEK ADIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSİM DE YEŞİLÇAM'DAN Türk sinemasının altın yıllarına damgasını vuran Yeşilçam, yalnızca filmleriyle değil aynı zamanda sunduğu efsane oyuncularıyla da kalplere dokunmayı başardı. O dönemde çekilen her filmin hala yüzlerce kişi tarafından izlenmesi, o yılların yıldızlarının hala özlemle anılması bile Yeşilçam'ın Türk sinemasındaki önemini vurguluyor. İşte o yıldızlardan biri de hiç şüphesiz Ekrem Bora'ydı. Oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşu ile bir döneme damgasını vuran Bora; Ayhan Işık, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi yıldızlarla birçok projede beraber boy gösterdi. Onu izleyenler yalnızca bir karakter izlemekle kalmadı adeta bir sinema dersi izledi. 7 Mart 1932'de Ankara'da dünyaya gelen Ekrem Bora, babası Mazhar Uçak'ı henüz daha bebekken kaybetti. Babası Mazhar Uçak, Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından biriydi ve henüz Bora 40 günlükken Eskişehir'de şehit düştü. Annesi Ayşe Nuriye Hanım ile birlikte zorlu bir hayat mücadelesine girişen Bora, ilkokul yıllarında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Henüz ortaokul yıllarında sinemaya büyük ilgi gösteren Bora, 1953 yılında Yıldız dergisinin düzenlediği artist yarışmasına gizlice katıldı ve büyük bir başarıyla birinci oldu. Bu yarışmadan sonra aldığı karar, onu Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Ekrem Bora'ya dönüştürdü. 1955 yılında ilk filmi 'Alın Yazısı' ile kamera karşısına geçen Bora, kısa bir süre ara verdiği sinemaya 1958 yılında 'Mavi Boncuk', 'Tilki Leman', 'Bir Kadın Tuzağı' gibi filmlerle yeniden döndü. 1962'de Ayhan Işık ve Türkan Şoray ile başrolü paylaştığı 'Acı Hayat' filmi ise kariyerinin zirve noktalarından biri oldu. Bu filmle Yeşilçam'ın 'sert bakışlı adamı' haline geldi. MEĞER GERÇEK İSMİ EKREM BORA DEĞİL… Meğer yıllardır Ekrem Bora olarak tanıdığımız Yeşilçam yıldızının gerçek ismi Ekrem Şerif Uçak'mış. Bir zamanlar ailesinin asıl soyadı 'Yazıcılar' olan Ekrem Bora bir röportajında soyadının nasıl değiştiğini şu sözlerle anlattı: 'Önyüzbaşı Mazhar Bey. Babam ilk uçan pilotmuş. Babam uçtuğu zaman Zeki Paşa diye bir paşa varmış, 'Mazhar sen ilk uçan pilotsun, Yazıcıoğlu soyadını bırak Uçak koy soyadını' demiş. Soyadımız öyle kalmış.' ANCAK 'UÇAK' SOYADINI DEĞİŞTİRDİ! 1953 yılında kazandığı artist yarışmasından sonra sinema sektörüne ardında 'Uçak' soyadını bırakarak giren Ekrem Bora, soyadını 'Bora' olarak değiştirdi. ARTIK ARAMIZDA DEĞİL… Kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan usta oyuncu, 2009'da 'Makber' filmiyle sinemaya veda etti. Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Türk sinemasının en karizmatik aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden yıldız, usta isimlerin de belirttiği gibi, sinema tarihine unutulmaz bir iz bıraktı. Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler. Peki ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler... BERGEN: BELGİN SARILMIŞER BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY DOĞUŞ: ORHAN BALTACI KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT AHU TUĞBA: TUĞBA ÇETİN AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE BÜLENT ERSOY: BÜLENT ERKOÇ ALİŞAN: SERKAN BURAK TEKTAŞ EBRU POLAT: FİLİZ SARIKAYA KADİR DOĞULU: ABDÜLKADİR DOĞULU MURAT DALKILIÇ: SIRRI MURAT DALKILIÇ BENGÜ: BENGÜ ERDEN NİHAT DOĞAN: RIZA DOĞAN NURİ ALÇO: NUREDDİN İBRAHİMOV MÜJDE AR: KAMİLE SUAT EBREM ADİLE NAŞİT: ADELA ÖZCAN HARİKA AVCI: NERMİN OCAK TARIK AKAN: TAHSİN TARIK ÜREGÜL DANLA BİLİÇ: NESLİHAN DAMLA AKDEMİR AHMET ÖZHAN: AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ AYTAÇ ARMAN: VEYSEL İNCE EKREM BORA: EKREM ŞERİFUÇAK GÖNÜL YAZAR: GÖNÜL ÖZYEĞİNER KENAN PARS: KİRKOR CEZVECİYAN NERİMAN KÖKSAL: HATİCE KÖKÇÜ NURİ SESİGÜZEL: NURİ KAÇTAŞ MURAT SOYDAN: RÜJDAN TERCAN PERRAN KUTMAN: PERRAN KANAT SERDAR GÖKHAN: NUSRET ERSÖZ YILDIZ KENTER: AYŞE YILDIZ