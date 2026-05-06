Coşkun Sabah’tan Kadir İnanır’a sürpriz ziyaret! İşte Yeşilçam ustasının son hali…

Yeşilçam'ın efsanelerinden olan 76 yaşındaki usta oyuncu usta oyuncu Kadir İnanır, üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucunda inme geçirmişti. Sevenlerinin merak ettiği Kadir İnanır, uzun bir süredir gözlerden uzaktı. 'GÖZLERİNİN İÇİ GÜLDÜ' Usta sanatçı Kadir İnanır'ı ziyaret eden son isim yakın dostu Coşkun Sabah oldu. Sabah o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak, 'Türkiye'ye mal olmuş ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu, gözlerinin içi güldü. Ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim. Acil şifalar dileklerimle.' notunu düştü. YEŞİLÇAM USTASINDAN MÜJDE GELMİŞTİ! Usta oyuncu Kadir İnanır'ın uzun süredir devam eden tedavi sürecinde moralleri yükselten bir gelişme yaşanmıştı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası fizik tedavi süreci devam eden Yeşilçam'ın efsane ismi, geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla bir akşam yemeğinde buluşmuştu. Tedavi sürecinin başından bu yana genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen sanatçı, bu kez ezber bozdu. Desteksiz bir şekilde ayakta durabildiği görülen usta aktörün keyifli halleri dikkat çekerken, iyileşme sürecindeki başarısını 'Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde' sözleriyle ifade etmişti. Efsane oyuncunun bu karesi ve açıklamaları, aylardır disiplinle sürdürdüğü tedavi mücadelesinde geldiği umut verici noktayı da gözler önüne sermiş oldu. 'NE İYİ ETTİNİZ DE GELDİNİZ' Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde de dostlarıyla moral yemeği yemişti. Duygusal anlar yaşayan usta oyuncu, 'Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun' diyerek teşekkür etmişti. Öte yandan pek çok filmde rol almış ve hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır'ın yeğeni de aslında ünlü bir şarkıcıymış. Meğer usta oyuncunun yeğeni Soner Arıca'dan başkası değilmiş. Ünlü ismin bir diğer yeğeni de aslında tanıdığımız bir oyuncuymuş. Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda yeğeni ile buluşmuştu. İki ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Kadir İnanır'ın diğer yeğeni de ünlü oyuncu Levent İnanır'mış. Anı ölümsüzleştiren dayı - yeğen, sosyal medyada hayranlarını yıllar öncesine götürmeyi de ihmal etmemişti. Dayısı Kadir İnanır ile yıllar önce henüz küçük bir çocukken çektirdiği fotoğrafı da paylaşan Levent İnanır, '1974 - 2024... Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz' ifadelerini kullanmıştı. İŞTE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN O PAYLAŞIM... İşte sizler için derlediğimiz diğer akraba ünlüler Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Feri Cansel - Zümrüt Cansel Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Metin Özülkü - Cansu Taşkın Bilal İnci - Elif İnci Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan. Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel İntizar - Yıldız Tilbe İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Tanju Gürsu - Temel Gürsu Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Feridun Şavlı - Faruk Şavlı Baykal Saran - Beyhan Saran Hayri Esen - Itır Esen Savaş Başar - Kemal Başar Kel Aliço - Nuri Alço Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil Günay Girik - Fatma Girik Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Muharrem Gürses - Atilla Arcan Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Açelya Elmas - Naz Elmas Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Nejat Uygur - Behzat Uygur OĞUL- BABA Hande Erçel - Gamze Erçel KARDEŞLER Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu KIZI- ANNESİ Reha Özcan - Serhat Özcan KARDEŞLER Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz KARDEŞLER Miray Daner-Aras Bulut İynemli KUZENLER Bensu Soral - Hande Soral KARDEŞLER