Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...
Al Nassr'lı Cristiano Ronaldo, 9 yıllık aşkı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifi etti. Rodriguez'in devasa yüzüğünün değeri ortaya çıkarken, tasarımının Jeff Bezos'un eşine aldığı yüzüğün adeta ikizi olduğu dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 14:36