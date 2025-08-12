Trend Galeri Trend Magazin Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Al Nassr'lı Cristiano Ronaldo, 9 yıllık aşkı Georgina Rodriguez'e evlilik teklifi etti. Rodriguez'in devasa yüzüğünün değeri ortaya çıkarken, tasarımının Jeff Bezos'un eşine aldığı yüzüğün adeta ikizi olduğu dikkat çekti...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 14:36
Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sadece kariyerindeki başarıları değil, aynı zamanda özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Ünlü futbolcu Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıllık aşkı olan Georgina Rodriguez'le uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

9 YILIN SONUNDA MURADINA ERDİ!

2016 yılından itibaren birlikte olan ünlü çiftten müjdeli haber ise sonunda geldi.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

DEVASA YÜZÜK GÜNDEM OLDU!

Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e devasa büyüklükteki bir yüzükle evlilik teklif etti.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

RONALDO EVLİLİK TEKLİF ETTİ

O anları ise Georgina Rodriguez sosyal medyada paylaşarak takipçilerine duyurdu. Rodriguez, yaptığı paylaşımın altına ise, "Evet istiyorum. Bu ve tüm hayatımda" notunu ekledi.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

YÜZÜĞÜNÜN DEĞERİ PARMAK ISIRTTI!
Son olarak, devasa yüzüğüyle sosyal medyada adeta nispet yapan Georgina Rodriguez'in yüzüğünün değeri de ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Daily Mail'de yer alan habere göre, Ronaldo'nun seçtiği yüzük yüzük Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'e hediye ettiği yüzüğe oldukça benziyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

YÜZÜĞÜN DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR!

Lauren'ın parmağındaki göz kamaştırıcı yüzüğün değerinin 1,5 ile 5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyordu. Georgina'nın tercihi ise platin bir tasarım ve zümrüt kesimden yana oldu. Yaklaşık 25 karatlık taşa sahip bu yüzüğün değerinin 2 milyon doları rahatlıkla geçtiği, hatta milyon dolarlarla ifade edilen rakamlara ulaştığı söyleniyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN SEVGİLİLERİ...

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Çiçeği burnunda çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıktı. Muğla'da yorgunluk atan çift, yazın yadını çıkarıyor.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Aşıklar, sosyal medya hesaplarından tatil kareleri paylaşmayı da ihmal etmedi.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçiren aşıklardan Samet Akaydin, sevgilisi Hazal Çağlar'ın fotoğraflarını paylaştı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Çağlar ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Ünlü çiftin tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

ERSİN DESTANOĞLU EVLENİYOR

Son günlerde spor camiasından bir çok futbolcu evlilik yolunda ilk adımı attı Bu isimlerden biri de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. File Bekçisi, uzun süredir birlikte olduğu Neşe Sevdik Kurtovic'e evlilik teklifinde bulundu.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Neşe Sevdik Kurtovic, hayatının en özel anlarından birini yaşayan Destanoğlu'na "Evet" dedi.

Cristiano Ronaldo 9 yılın sonunda muradına ermişti! Georgina Rodriguez’in yüzüğü Jeff Bezos’unkiyle adeta ikiz: Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı...

Evlilik teklifinin görüntülerini paylaşan çifte takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.