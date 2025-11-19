Trend Galeri Trend Magazin Cüneyt Arkın'a 'Vefa Ödülü'! Torununun sözleri duygulandırdı: "Dedem masallardan çıkmış kahramanım" Rol modeli yılların sinema kraliçesi!

'Battal Gazi', 'Kara Murat', 'Malkoçoğlu', 'Köroğlu' ve 'Gurbet Kuşları'… Yaklaşık 300 filme imza atarak Yeşilçam'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Cüneyt Arkın, vefatının ardından da ilgiyle anılmaya devam ediyor. Usta oyuncu bu kez "Vefa Ödülü" ile onurlandırıldı. Ödülü teslim alan ailesi arasında en çok dikkat çeken ise torunu Zeynep'ti. "Dedem masallardan çıkmış kahramanım" sözleriyle salonda duygusal anlar yaşatan genç yeteneğin, dedesinin yolundan giderek sinemaya hazırlanırken örnek aldığı isim ise yılların sinema kraliçesi çıktı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 12:10
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi Cüneyt Arkın, ardında bıraktığı yüzlerce filmle Türk sinemasının en güçlü hafızalarından biri olmayı sürdürüyor.

"Battal Gazi", "Kara Murat", "Malkoçoğlu", "Köroğlu" ve "Gurbet Kuşlar" gibi kült yapımlarla hafızalara kazınan usta oyuncu, 2022 yılında hayata veda etmesine rağmen hala kuşakları buluşturan bir figür olmayı başarıyor.

Arkın'ın sinema mirasına duyulan saygı bu kez Film-San Vakfı'nın düzenlediği 2. Film-San Sinema ve Dizi Ödülleri gecesinde bir kez daha gözler önüne serildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki akşam Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen törende Cüneyt Arkın'a verilen "Vefa Ödülü", ailesi tarafından teslim alındı.

Usta oyuncun oğlu Kaan Cüreklibatır, eşi Aslı Cüreklibatur ve kızları Zeynep Cüreklibatur'un sahneye çıktığı anlarda salonda duygusal bir atmosfer oluştu.

"DEDEM MASALLARDAN ÇIKMIŞ KAHRAMANIM"

Gecenin en çok dikkat çeken ismi ise genç yaşına rağmen sergilediği duruş ile takdir toplayan Zeynep Cüreklibatur oldu. Sahnedeki konuşmasıyla hem ailesini hem de salondaki davetlileri etkileyen Zeynep, dedesiyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: "Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım."

"İDOLÜM TÜRKAN ŞORAY"

Oyunculuk hayallerinin peşinden giden genç yetenek, bu yıl İngiltere'de profesyonel oyunculuk eğitimi almaya başlayacağını da açıkladı. Zeynep aynı zamanda sinema yolculuğunda örnek aldığı kişinin Yeşilçam tarihinin en zarif ve güçlü kadınlarından biri olan Türkan Şoray olduğunu dile getirdi.

Ödül gecesinde açıklamaları ile gündeme gelen Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep, aynı zamanda güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. Kaan Cüreklibatır ve kızının birbirlerine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Peki siz diğer ünlü isimlerin çocuklarıyla olan benzerliklerini görmüş müydünüz?

