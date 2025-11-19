Cüneyt Arkın'a 'Vefa Ödülü'! Torununun sözleri duygulandırdı: "Dedem masallardan çıkmış kahramanım" Rol modeli yılların sinema kraliçesi!

'Battal Gazi', 'Kara Murat', 'Malkoçoğlu', 'Köroğlu' ve 'Gurbet Kuşları'… Yaklaşık 300 filme imza atarak Yeşilçam'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Cüneyt Arkın, vefatının ardından da ilgiyle anılmaya devam ediyor. Usta oyuncu bu kez "Vefa Ödülü" ile onurlandırıldı. Ödülü teslim alan ailesi arasında en çok dikkat çeken ise torunu Zeynep'ti. "Dedem masallardan çıkmış kahramanım" sözleriyle salonda duygusal anlar yaşatan genç yeteneğin, dedesinin yolundan giderek sinemaya hazırlanırken örnek aldığı isim ise yılların sinema kraliçesi çıktı.