Cüneyt Arkın'a 'Vefa Ödülü'! Torununun sözleri duygulandırdı: "Dedem masallardan çıkmış kahramanım" Rol modeli yılların sinema kraliçesi!

"DEDEM MASALLARDAN ÇIKMIŞ KAHRAMANIM"

Gecenin en çok dikkat çeken ismi ise genç yaşına rağmen sergilediği duruş ile takdir toplayan Zeynep Cüreklibatur oldu. Sahnedeki konuşmasıyla hem ailesini hem de salondaki davetlileri etkileyen Zeynep, dedesiyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı: "Dedemin izinden gitmek, onun gibi ölümsüz olmak istiyorum. Dedemin toplumu birleştirme gibi bir özelliği vardı. Dedem masallardan çıkmış kahramanım."