Cüneyt Arkın'ın minik rol arkadaşı, Türkiye'nin efsane çocuk yıldızıydı! Yumurcak bakın kim çıktı! Meğer Filiz Akın'ın...

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde izleyicilerin kalbini çalan minik yıldız "Yumurcak" aslında hiç tahmin edemeyeceğiniz biri çıktı! Cüneyt Arkın'ın yanında rol alarak hafızalara kazınan o sevimli çocuğun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız… .

Giriş Tarihi: 27.08.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:09
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti.

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…