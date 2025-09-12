Trend Galeri Trend Magazin Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı parasızlıktan kafede yaşıyordu... Battal Gazi'nin Zıpzıp'ının son hali ortaya çıktı

Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı parasızlıktan kafede yaşıyordu... Battal Gazi'nin Zıpzıp'ının son hali ortaya çıktı

Cüneyt Arkın'ın unutulmaz Battal Gazi serisinde Zıpzıp karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönem parasızlık nedeniyle kafelerde yaşamak zorunda kalan Kökeş'in 81 yaşındaki son hali görenleri üzdü.

Giriş Tarihi: 12.09.2025 11:11
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Battal Gazi'de hayat verdiği Zıpzıp karakteri ile hafızalara kazınan Necdet Kökeş geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları ile üzmüştü. 60'lı yıllara damga vuran emektar oyuncu, parasızlıktan kafede yaşıyordu. Barınma sorunu çözülen Kökeş'in son hali ortaya çıktı.

Türk sinemasına damga vuran yapımlardan Battal Gazi, başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci, Nevin Nuray gibi isimlere yer verdi.

Battal Gazi film serisinin ikinci filmi olan "Battal Gazi'nin İntikamı" filmi, 1972 yılında Memduh Ün yapımcılığında ve Nejdet Saydam yönetmenliğinde çekildi.

Bizanslılar tarafından karısı ve çocuğu kaçırılan Battal Gazi'yi anlatan film, Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oldu.

Battal Gazi denilince akıllara kazınan bir karakter de "Zıpzıp" oldu.

Necdet Kökeş'in hayat verdiği Zıpzıp, yıllar sonra ortaya çıktı.

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen oyuncu Necdet Kökeş, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

İŞTE NECDET KÖKEŞ'İN SON HALİ...

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu. Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Bir dönem "Aldatıldığımı öğrenince o hırsla doğru estetik doktoruna koşmuştum" diyen Tuluğ Çizgen'in estetikli hali oldukça dikkat çekmişti.

75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Bir zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor?

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak kousu oldu.

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

63 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor.

Estetik yaptırdığı görülen eskilerin ünlü yıldızının "son hali" olarak paylaştığı görüntü ise photoshoplu olduğu için, takipçileri tarafından 'yanıltıcı' diye eleştirildi.

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı.