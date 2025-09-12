Trend
Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşı parasızlıktan kafede yaşıyordu... Battal Gazi'nin Zıpzıp'ının son hali ortaya çıktı
Cüneyt Arkın'ın unutulmaz Battal Gazi serisinde Zıpzıp karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın emektar ismi Necdet Kökeş, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir dönem parasızlık nedeniyle kafelerde yaşamak zorunda kalan Kökeş'in 81 yaşındaki son hali görenleri üzdü.
