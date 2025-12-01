Trend
Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü
Daha 4 yaşındayken ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Beren Gökyıldız, aradan geçen yıllarda yaşadığı değişimle yeniden gündemde. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren genç yıldız, 16 yaşındaki son haliyle sosyal medyada adeta olay oldu.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 07:47