Trend Galeri Trend Magazin Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Daha 4 yaşındayken ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Beren Gökyıldız, aradan geçen yıllarda yaşadığı değişimle yeniden gündemde. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren genç yıldız, 16 yaşındaki son haliyle sosyal medyada adeta olay oldu.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 07:47
Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da Ankara'da dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşta ekranlarla tanışan genç oyuncu, kısa sürede birçok başarılı projede yer aldı. Son dönemdeki değişimi ve olgun görüntüsü ise takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

HENÜZ 4 YAŞINDA OYUNCULUĞA ADIM ATTI

Sadece 4 yaşındayken ekranlarla tanışan Beren Gökyıldız, kısa sürede sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Çocuk oyuncu denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başaran genç yıldız, kariyerine sağlam adımlarla devam ediyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Oynadığı karakterlerle izleyicilerin hafızasına kazınan ve sergilediği başarılı performanslarla yıldızı parlayan Beren Gökyıldız, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

İŞTE SON HALİ!
Beren Gökyıldız, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Şimdilerde 16 yaşında olan oyuncunun paylaşımına ise adeta hayranlarından yorum yağdı.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Gökyıldız'ın paylaşımına sevenleri ise; "Çok tatlı bir genç kız olmuşsun", "Küçücük tatlı kız rolleri daha dün gibi" yorumları yaptı.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

ÇOCUKLUK HALİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Yumurcak" serisi, Türk sinema tarihine damgasını vurmuş yapımların başında geliyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Sevimliliği, oyunculuk yeteneği ve neşesiyle milyonların kalbini kazanan Yumurcak, bir dönemin en sevilen çocuk yıldızıydı. Peki, bu minik yıldız kimdi? Meğer Türkiye'nin efsane oyuncularından Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğluymuş!

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

İLKER İNANOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ
20 Ağustos 1965'te İstanbul'da dünyaya gelen İlker İnanoğlu, Türk sinemasının iki dev ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğludur.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Daha çocuk yaşlarda sinemaya adım atan İnanoğlu, 1969 yapımı "Yumurcak" filmi ile büyük çıkış yaptı. Ardından "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Küçük Kovboy", "Yumurcak Küçük Şahit" gibi filmlerle bir dönemin fenomen ismi oldu.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Antalya Film Festivali'nde "En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Eğitimine İsviçre ve ABD'de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk ve yapımcılığa ağırlık verdi.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

2000'li yıllarda "Kurşun Asker, Doktorlar, Alev Alev, Hayat Yolunda" gibi dizilerde rol aldı. Ancak onu geniş kitlelere yeniden tanıtan rol, "Arka Sokaklar" dizisinde hayat verdiği Engin Balkan karakteri oldu.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Özel hayatında ise Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile yaptığı evliliklerle gündeme geldi. Chloe'den dünyaya gelen Berke adında bir oğlu bulunuyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

2 Nisan 2024'te babası Türker İnanoğlu'nu, 21 Mart 2025'te ise annesi Filiz Akın'ı kaybeden İnanoğlu, bu kayıpların ardından da sanat hayatına devam etti.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

TARKAN'IN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ CANLANDIRAN OYUNCUNUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filmindeki çocuk halini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğunu biliyor muydunuz?

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğuna hayat veren isim, aslında Tarkan'ı canlandıran Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Kanat Tibet, sinema kariyerine henüz çocuk yaşta başlamış olsa da, yıllar içinde kamera önünden uzaklaşıp farklı alanlarda varlık göstermeye devam etti.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

1989 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşamını sürdüren Kanat Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık faaliyetlerinde bulundu. 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul'da iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenen Tibet, sektöre olan bağlılığını sürdürdü.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Günümüzde Sacramento'da yaşayan Kanat Tibet, kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda oyunculuk sevgisinden hiç vazgeçmeyen Tibet, Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro oyunlarında destekleyici rollerde sahne aldı.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

2000 yılından bu yana birçok tiyatro projesinde yer aldı. Ayrıca çocuklarla çalışarak onlara temel oyunculuk eğitimleri veriyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.