Daha 4 yaşındayken ünlü olmuştu! 16 yaşındaki Beren Gökyıldız’ın değişimi görenleri hayrete düşürdü

Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem çocukluk yıllarında canlandırdığı "Yumurcak" karakteri hem de televizyon ekranlarında sürdürdüğü kariyeriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Bir dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olan İnanoğlu, hala Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.