Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması nedeniyle hazırlanan özel marş yayınlandı. Sinan Akçıl imzası taşıyan 'Türkler Geliyor' büyük ilgi gördü. Marş, kısa sürede on binlerce kez dinlendi. Akçıl, yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi. Marşta şu sözler dikkat çekiyor: 'Alem kırmızıyı, alem beyazı görsün. Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün. Biz bir ölsek bile yine bin oluruz. İyi bilirsiniz kimin torunuyuz... Annelerin duasıyla bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor!' GEÇEN GÜNLERDE SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ! Şarkıcı Sinan Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen güzellik bakımı fuarında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım için marş yapacağını söyleyen Akçıl; 'Türkler Geliyor' adını verdiği marşın hazır olduğunu, 14 Mayıs'ta 19.23'te yayınlanacağını söylemişti. 'Türkiye devleti 1923'te kuruldu. O yüzden böyle manidar bir saat seçtik' diyen sanatçı; yeni marşını ilk dinlettiği isimleri de açıklamıştı: 'Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık. Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım.' Milli takım için hazırladığı marş için oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, 'Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum' diye konuşmuştu. Amerika'da düzenlenecek organizasyonda milli takımı tribünden desteklemek istediğini de belirten ünlü şarkıcı, 'İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı destekleyeceğim' ifadelerini kullanmıştı. Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, gelen bir yorumdan da söz etti: 'Bunu normal bir sözle, pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı.' demişti. DÜN NAKARAT KISMINI YAYINLAMIŞTI Ünlü şarkıcı Akçıl, hazırladığı marşın nakarat kısmını dün yayınlamıştı. Ünlü şarkıcının yazdığı marş, sosyal medyada yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi görmüştü. MARŞIN SON HALİNİ YAYINLADI Ünlü şarkıcı, bugün Milli Takım'a hazırladığı marşın tam versiyonunu hayranlarıyla paylaştı. BEĞENİ TOPLADI Hazırlanan klip de en az marş kadar çok beğenildi. Sinan Akçıl Milli Takım'a yazdığı marşı yayınladı! İşte heyecanla beklenen o marş!