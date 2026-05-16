Trend Galeri Trend Magazin Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl'ın marşı ortalığı salladı

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl'ın marşı ortalığı salladı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası heyecanına ortak olmak ve taraftarların coşkusunu ateşlemek amacıyla hazırlanan yepyeni resmi marş nihayet müzikseverlerle buluştu. İşte o marş!

Giriş Tarihi: 16.05.2026 06:42
Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na katılması nedeniyle hazırlanan özel marş yayınlandı. Sinan Akçıl imzası taşıyan 'Türkler Geliyor' büyük ilgi gördü.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Marş, kısa sürede on binlerce kez dinlendi. Akçıl, yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi. Marşta şu sözler dikkat çekiyor: 'Alem kırmızıyı, alem beyazı görsün. Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün. Biz bir ölsek bile yine bin oluruz. İyi bilirsiniz kimin torunuyuz... Annelerin duasıyla bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor!'

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

GEÇEN GÜNLERDE SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ!

Şarkıcı Sinan Akçıl, Tüyap Fuar Merkezi'nde gerçekleşen güzellik bakımı fuarında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Geçtiğimiz günlerde 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım için marş yapacağını söyleyen Akçıl; 'Türkler Geliyor' adını verdiği marşın hazır olduğunu, 14 Mayıs'ta 19.23'te yayınlanacağını söylemişti. "Türkiye devleti 1923'te kuruldu.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

O yüzden böyle manidar bir saat seçtik" diyen sanatçı; yeni marşını ilk dinlettiği isimleri de açıklamıştı: "Ajda Pekkan ve Demet Akalın iki totemim, iki uğurum. İlk onlara dinlettim. Federasyonla gerekli izinleri aldık.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Klibiyle beraber yayınlayacağız. Buradan ilk kez açıklamış olayım." Milli takım için hazırladığı marş için oldukça heyecanlı olduğu görülen ünlü müzisyen, "Federasyonun tescillemesi önemli ama önemli olan halkımızın tescillemesi. Seven olur, sevmeyen olur ama ben statlarda çalındığını duyarsam çok mutlu olurum" diye konuşmuştu.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Amerika'da düzenlenecek organizasyonda milli takımı tribünden desteklemek istediğini de belirten ünlü şarkıcı, "İnşallah Amerika'ya gidip takımımızı destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Marşın sadece bir futbol şarkısı olmadığını söyleyen Sinan Akçıl, gelen bir yorumdan da söz etti:

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

"Bunu normal bir sözle, pop şarkısı da yapabilirsin ama artık olmaz. Çünkü bu artık Türkiye'nin şarkısı." demişti.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

DÜN NAKARAT KISMINI YAYINLAMIŞTI

Ünlü şarkıcı Akçıl, hazırladığı marşın nakarat kısmını dün yayınlamıştı.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Ünlü şarkıcının yazdığı marş, sosyal medyada yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi görmüştü.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

MARŞIN SON HALİNİ YAYINLADI

Ünlü şarkıcı, bugün Milli Takım'a hazırladığı marşın tam versiyonunu hayranlarıyla paylaştı.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

BEĞENİ TOPLADI

Hazırlanan klip de en az marş kadar çok beğenildi.

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı

Sinan Akçıl Milli Takım'a yazdığı marşı yayınladı! İşte heyecanla beklenen o marş!

Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı
Dakikalar içinde on binlerce kez dinlendi! Sinan Akçıl’ın marşı ortalığı salladı
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör