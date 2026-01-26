Trend Galeri Trend Magazin Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Dünyaca ünlü oyuncu Dakota Johnson, yeni yaptığı açıklamayla magazin gündeminde yer aldı. Dakota Johnson, güzellik sırrıyla ilgili verdiği ipucu herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 21:19
Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Dünyaca ünlü oyuncu Dakota Johnson, Coldplay'in solisti Chris Martin'le 8 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

YENİ AŞKIYLA BASINDA YER ALDI

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla magazin basınında yer aldı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Ünlü oyuncu, Role Model'le yeni bir aşka yelken açıldı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

GÜZELLİK SIRRIYLA GÜNDEM OLDU

Yeni aşkıyla magazin gündeminden düşmeyen Dakota Johnson, bu kez açıkladığı güzellik sırrıyla gündem olmayı başardı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

"GÜNDE 14 SAAT UYUYORUM"

Ünlü oyuncu güzellik sırrını ifşa ederek, "Günde 14 saat uyumak" açıklamasını yaptı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları!

Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Basın mensuplarına "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, "Bence güzelliğin sırrı doğallık" dedi.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, "6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem" diye konuştu.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK

"Bandıra Bandıra", "Abone", "8.15 Vapuru" ve "Kendine Gel" gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Özellikle "Çılgın Bediş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: "Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm"

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM

Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ!

Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, "Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.