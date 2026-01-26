Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti.