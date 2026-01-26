Dakota Johnson güzellik sırrını açıkladı!

Dünyaca ünlü oyuncu Dakota Johnson, Coldplay'in solisti Chris Martin'le 8 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. YENİ AŞKIYLA BASINDA YER ALDI Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla magazin basınında yer aldı. Ünlü oyuncu, Role Model'le yeni bir aşka yelken açıldı. GÜZELLİK SIRRIYLA GÜNDEM OLDU Yeni aşkıyla magazin gündeminden düşmeyen Dakota Johnson, bu kez açıkladığı güzellik sırrıyla gündem olmayı başardı. 'GÜNDE 14 SAAT UYUYORUM' Ünlü oyuncu güzellik sırrını ifşa ederek, 'Günde 14 saat uyumak' açıklamasını yaptı. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin güzellik sırları! Yaş almamaya yemin etmiş ünlüler arasında yer alan eski manken Ebru Şallı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgi odağı oluyor. Genç kızlara taş çıkaran formuyla da dikkat çeken Şallı, magazin dünyasında sık sık yer alıyor. Ünlü isim bu sefer verdiği güzellik sırrıyla dikkatleri üzerine çekti. 48 yaşındaki Şallı, güzelliğini korumak için her ay hamama gittiğini açıkladı. YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR DİĞER İSİM: NEBAHAT ÇEHRE Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün katıldığı bir davette görüntülendi. Basın mensuplarına 'Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz' diyerek esprili şekilde sitem eden Çehre, 'Bence güzelliğin sırrı doğallık' dedi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Çehre, '6 sene oldu, setleri özledim. Ama sırf proje yapmak için dönmem' diye konuştu. YAŞSIZ KADIN: YONCA EVCİMİK 'Bandıra Bandıra', 'Abone', '8.15 Vapuru' ve 'Kendine Gel' gibi hit parçalarıyla 90'lı yıllara damga vuran Evcimik, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da unutulmaz izler bıraktı. Özellikle 'Çılgın Bediş' dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan sanatçı, yılların geçmesine rağmen sahnedeki enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi. Peki başarılı şarkıcının güzellik sırrını biliyor musunuz? Bakın Evcimik sırrını neye borçluymuş: 'Çalışıp üreterek genç kalıyorum. Yaşsız kadın olmayı buna borçluyum. İçimdeki çocuk hiç büyümedi. Hep özgür bir kadın oldum. Özgürlüğüme çok düşkünüm' GÜZELLİĞİ İLE YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER BİR İSİM: VİCTORİA BECKHAM Nebahat Çehre gibi 51 yaşında genç kızları taş çıkartan Victoria Beckham da dikkatleri üzerine çekti. Bunun sebebi ise Beckham'ın genç görüntüsünün sırrını sonunda açıklaması oldu. 51 yaşındaki Victoria Beckham, genç görünümünü disiplinli beslenme düzenine borçlu olduğunu belirtti. YAKLAŞIK 30 YILDIR AĞZINA SÜRMÜYORMUŞ! Beckham, eşi David Beckham'ın çikolata teklifine, 'Çikolatayı 90'lardan beri yemiyorum, şimdi başlamayacağım' şeklinde cevap vererek yaklaşık 30 yıldır çikolata yemediğini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Beckham, son yıllarda oldukça popülerlik kazanan avokadoyu her gün 3-4 adet tükettiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar avokadonun cilt ve kalp sağlığına faydalarını vurgularken, aşırı tüketim konusunda uyarılarda bulundu. Güzellik sırrı merak edilen bir diğer isim ise Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Mine Tugay... 46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Medcezir' dizisinde dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da beğeni yağmuruna tutuluyor. Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu. Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor. Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu. Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş. İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor. LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor. FORMUNU BÖYLE KORUYOR Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor. CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, 'Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum' diyor. İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler... FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN ASLI ENVER ASLI ENVER ASLI ENVER SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ ÇAĞLA BOZ SILA TÜRKOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR DEMET ÖZDEMİR HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL HANDE ERÇEL TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL EMİNA JAHOVİÇ EBRU ŞALLI GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR