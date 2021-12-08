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Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatını birleştirdi. 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Tazminat miktarında anlaşamadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Danilo Zanna anlaşma sağlanamayınca eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU Trend Magazin
Giriş Tarihi: 08.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 07:23
Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti.

Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.

Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı.

Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.

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