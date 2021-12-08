Trend Galeri Trend Magazin Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatını birleştirdi. 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Tazminat miktarında anlaşamadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Danilo Zanna anlaşma sağlanamayınca eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU Trend Magazin Giriş Tarihi: 08.12.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 07:23 PAYLAŞ