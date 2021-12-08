Danilo Zanna’dan 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’e şok suçlama! İtalyan şeften eşine çifte dava

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatını birleştirdi. 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibi çift, boşanma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurdu. Tazminat miktarında anlaşamadıkları iddiası ortaya atılmıştı. Danilo Zanna anlaşma sağlanamayınca eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme' nedeni ile boşanma davası açtı.
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti.
Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.
ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI
Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.
İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı.
Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.