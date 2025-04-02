Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.