Trend Galeri Trend Magazin Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim'in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim'in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına dansıyla damga vuran Nurullah Selim, sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicilerin akıllarında unutulmaz bir yer edindi. Danza Kuduro şarkısıyla izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Selim, yıllar içindeki değişimiyle tekrar adından söz ettirdi. İşte Nurullah Selim'in, görünce çok şaşıracağınız son hali!

Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:27
Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Uzun süre ekranlarda yer alan Yetenek Sizsiniz yarışması, O Ses Türkiye, Survivor gibi yoğun ilgi gören yapımlardan bir tanesi olmuştu. Yayınlanan her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken yarışmada yeteneklerini sergileyen yarışmacılar, jüri üyelerini etkilemeye çalışıyordu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Birbirinden farklı becerilerini sergileyip juri üyelerini etkileyen isimlerden biri de şüphesiz dans şovuyla Nurullah Selim oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Danza Kuduro şarkısıyla, doğaçlama bir şekilde danstaki yeteneklerini gösteren Selim, sadece jürinin değil izleyicilerinde kalbini kazanmıştı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

Sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla akıllarda yer edinen Nurullah Selim artık 30 yaşında koca bir adam oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim’in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor

İşte Nurullah Selim'in son hali!