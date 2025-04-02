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Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim'in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor
Yetenek Sizsiniz Türkiye'yi Danza Kuduro dansıyla kasıp kavurmuştu! Nurullah Selim'in eski halinden eser yok! Şimdilerde yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına dansıyla damga vuran Nurullah Selim, sempatik ve eğlenceli tavırlarıyla izleyicilerin akıllarında unutulmaz bir yer edindi. Danza Kuduro şarkısıyla izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Selim, yıllar içindeki değişimiyle tekrar adından söz ettirdi. İşte Nurullah Selim'in, görünce çok şaşıracağınız son hali!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:27