Dava dosyası Warner Bors.'u yalanlıyor! İşte Kerem Aktürkoğlu'na açılan Harry Potter davasındaki gerçekler! Günaydın dev şirketin yalanını ortaya çıkardı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun "Harry Potter" temalı gol sevinci nedeniyle dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros tarafından dava edildiğini GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurması şirket tarafından reddedildi. Warner Bros Discovery'nin hukuk departmanı yaptığı açıklamada "Konuya ilişkin herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır" ifadelerini kullanmış, şirketin Türkiye Halkla İlişkiler Müdürü Nurhan Özer de, "Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" şeklinde konuşmuştu. GÜNAYDIN, şirketin Kerem Aktürkoğlu'na açtığı davanın belgelerine ulaştı.
Giriş Tarihi: 29.11.2025 06:27