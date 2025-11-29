Dava dosyası Warner Bors.’u yalanlıyor! İşte Kerem Aktürkoğlu’na açılan Harry Potter davasındaki gerçekler! Günaydın dev şirketin yalanını ortaya çıkardı

İŞTE O DİLEKÇE

Belgelerde, Aktürkoğlu'nun Instagram ve Twitter hesaplarında yer alan "Harry Potter" temalı içeriklerde filmlerden alınmış görsellerin, karakter öğelerinin, Hogwarts ve Gryffindor gibi marka unsurlarının ve özellikle serinin ikonik müziği "Hedwig's Theme"in izinsiz kullanıldığı iddia ediliyor. Warner Bros'un avukatları, futbolcunun bu paylaşımlarının telif hakkı ve marka kullanım ihlali oluşturduğunu belirterek mahkemeden söz konusu içeriklerin bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyor.