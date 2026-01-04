Trend Galeri Trend Magazin "Davetsiz misafirlerle vedalaşmaya" demişti! Ece Vahapoğlu ameliyat sonrası ilk paylaşımını yaptı: "Birkaç gün daha..."

Rektum kanseriyle mücadele eden sunucu Ece Vahapoğlu, 2 gün önce "Davetsiz misafirlerle vedalaşmaya" diyerek ameliyata alındığını paylaşmıştı. Vahapoğlu, operasyon sonrası sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumunu açıkladı.

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir süredir rektum kanseri ile mücadele ettiğini açıklamıştı.

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

Vahapoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum.

Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üstüste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

AMELİYATA ALINDI!

Sunucu Ece Vahapoğlu, iki gün önce planlı bir ameliyat geçirmişti. Aslında 23 Aralık'ta yapılması planlanan operasyon, Vahapoğlu'nun geçirdiği soğuk algınlığı nedeniyle ertelenmişti. Sağlığına kavuşturmak için ameliyat masasına yatan ünlü sunucu, operasyon öncesinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Davetsiz misafirle vedalaşmaya… Yeni yıl, yeni enerji" ifadelerini kullanmıştı.

OPERASYON SONRASINDA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI!

Ameliyatın ardından yeniden sosyal medyadan açıklama yapan Ece Vahapoğlu, son paylaştığı fotoğrafta yüzündeki gülümseme ise sevenlerini rahatlattı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Vahapoğlu, not olarak da "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için :)" diyerek esprili bir mesaj ekledi. Ünlü sunucunun keyfinin yerinde olması takipçilerine de moral verdi.

KANSERLE MÜCADELE EDEN BİR DİĞER İSİM: CANSEVER

Cansever, "Ağla Gözbebeğim", "Sen De Gittin" ve "Kime Bu İnat" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Güçlü vokali ve kendine has duygusal yorumu sayesinde müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.

Arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan sanatçı, sahnedeki etkileyici performansı ve samimi yorumlarıyla dinleyicilerinin kalbinde özel bir yer edindi.

LÖSEMİ TEŞHİSİ ALDI

Cansever, kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla lösemi teşhisi aldığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cansever sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından hayranları ve sanatçı dostlarından Cansever'e binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı yağmıştı.

SAĞLIĞI HAKKINDA YENİ BİLGİ!

Lösemiyle savaşan Cansever sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü sanatçı son olarak sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

"HER GÜN BİRAZ DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Bir arkadaşının kendisini ziyaret ettiği anları yayınlayan Cansever, şu ifadeleri kullandı: "Her gün biraz daha iyiye gidiyorum. İşte bakın ziyaretçiler geliyor ben mutlu oluyorum. Allah'ın adıyla, sizin duanızla, doktorların yardımıyla atlatacağız"

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Cansever geçen günlerde de takipçilerine teşekkür ederek, "Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.

"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ALIYORUM"

Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, ben çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımdan eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet" açıklamasını yapmıştı.

Cansever, sağlık durumuyla ilgili detaylar da vermişti.

"SAÇLARIM HALA DÖKÜLMEDİ"

Ünlü şarkıcı, "29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. Cansever bir başka paylaşımına ise "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum." notunu düşmüştü.

IRMAK ÜNAL DA KANSERE YAKALANDI...

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

47 yaşındaki Irmak Ünal,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıkladı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.