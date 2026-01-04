Trend
"Davetsiz misafirlerle vedalaşmaya" demişti! Ece Vahapoğlu ameliyat sonrası ilk paylaşımını yaptı: "Birkaç gün daha..."
Rektum kanseriyle mücadele eden sunucu Ece Vahapoğlu, 2 gün önce "Davetsiz misafirlerle vedalaşmaya" diyerek ameliyata alındığını paylaşmıştı. Vahapoğlu, operasyon sonrası sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:16