David Beckham’dan oğlu Brooklyn Beckham’a cevabı gecikmedi: Bazen izin vermelisiniz!

Page Six'e konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan ilişkisinde 'geri dönüşü olmayan bir noktaya' geldiğini açıkladı. Kaynağa göre, bardağı taşıran son damla geçtiğimiz hafta yaşandı. Brooklyn (26) ve eşi Nicola Peltz'in (31), David ve Victoria ile olan ilişkilerini onarmak için kapalı kapılar ardında her yolu denedikleri, toplantılar yapmaya çalıştıkları ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığı belirtiliyor. İçeriden bilgi veren kaynak, 'Brooklyn ve Nicola açısından bakıldığında, ilişkiyi özel olarak tamir etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak nihayetinde onlara artık güvenmediklerini fark ettiler,' ifadelerini kullandı. Çiftin, haklarında çıkan ve 'gerçek dışı' olduğunu iddia ettikleri haberleri okumaktan yorulduğu ve bu medya anlatısının kaynağı olarak Beckham çiftini gördükleri iddia ediliyor. 'ARTIK BARIŞMAK İSTEMİYORUM' Yaşanan bu güven krizinin ardından Brooklyn Beckham, Pazartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir manifesto yayınlayarak sessizliğini bozdu. Ünlü şef, Instagram hikayesinde ailesiyle uzlaşmak istemediğini net bir dille ifade etti. Brooklyn paylaşımında, 'Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilmiyorum, hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Hayatım boyunca ebeveynlerim ailemiz hakkındaki medya anlatılarını kontrol etti,' diyerek David ve Victoria Beckham'ı 'performans amaçlı sosyal medya paylaşımları' ve 'sahte ilişkiler' yürütmekle suçladı. Brooklyn'in en ağır ithamlarından biri ise ebeveynlerinin 'kendi cephelerini korumak uğruna masum insanlar pahasına medyaya sayısız yalan yerleştirdikleri' iddiası oldu. DÜĞÜN SKANDALLARI VE 'İMZA' KRİZİ Brooklyn'in ifşaları sadece genel suçlamalarla sınırlı kalmadı; 2022 yılında Nicola Peltz ile yaptığı görkemli düğüne dair şok edici detaylar da paylaştı. Brooklyn, annesi Victoria Beckham'ın, gelini Nicola'nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve Nicola'yı 'on birinci saatte' acil bir şekilde yeni bir gelinlik bulmaya zorladığını öne sürdü. Daha da vahimi, Brooklyn düğün öncesinde ebeveynlerinin kendisine baskı yaptığını iddia etti. İddiaya göre David ve Victoria, oğullarının isminin haklarından feragat etmesi için ona 'rüşvet teklif etmeye' ve baskı kurmaya çalıştılar. Brooklyn, bu talebi reddetmesinin ailesiyle arasındaki maddi ve manevi ilişkiyi kalıcı olarak değiştirdiğini belirtti. Ayrıca, Victoria Beckham'ın düğündeki ilk dansı 'sabote ederek' 500 davetlinin önünde sahneye çıktığı ve bu durumun çifti büyük bir utanca sürüklediği de iddialar arasında yer aldı. İKİ GÜÇLÜ AİLENİN SAVAŞI Kaynaklar, bu durumun artık basit bir aile kavgasından çıkıp 'iki güçlü aile (Beckhamlar ve Peltzler) arasında devasa bir güç savaşına' dönüştüğünü vurguluyor. Brooklyn ve Nicola'nın artık bu dramayla uğraşmak istemedikleri ve sadece hayatlarına devam etmeyi arzuladıkları belirtiliyor. Görünen o ki, bir zamanlar birbirine sıkı sıkıya bağlılığıyla bilinen Beckham ailesi için 'mutlu aile tablosu' artık çok uzak bir geçmişte kaldı. Brooklyn'in 'Beni asla eskisi gibi sevmediler' sözleri, bu kopuşun derinliğini gözler önüne seriyor. ETKİNLİĞE KATILDI Bu açıklamalar sonrası David Beckham, bugün bir etkinliğe katıldı. BUGÜN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI Eski futbolcu Beckham'a oğlunun açıklaması soruldu. David Beckham, açıklamalarıyla gündem oldu. 'ÇOCUKLAR HATA YAPAR' Beckham, 'Çocuklar hata yapar. Bu şekilde öğrenirler, bazen onlara izin vermelisiniz' ifadelerini kullandı. NOEL KUTLAMALARI SAVAŞIN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ OLMUŞTU! Dünyanın en gözde ailelerinden Beckhamlar cephesinde sürekli devam eden krizin bir yansıması olan Noel hala herkesin hafızalarında. Yıllardır süregelen 'gelin-kaynana' gerginliği iddiaları, 2025 Noel kutlamalarıyla birlikte yerini dijital bir savaşa bıraktığı anlaşılmıştı. Ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, Noel'i İngiltere'deki malikane yerine Peltz ailesiyle geçirmeyi tercih edince sosyal medya karışmıştı. 'AİLEDEN KOPUŞ' MESAJI MI? Brooklyn ve Nicola, Instagram üzerinden kırmızı pijama takımlarıyla verdikleri samimi pozları paylaşarak takipçilerine 'sevgi ve barış' dolu bir yıl diledi. Ancak bu sıcak mesaj, hayranları sakinleştirmeye yetmedi. Paylaşımın altına binlerce takipçi; 'Aileni hayatından çıkarmak asla çözüm değil', 'Brooklyn evine dön ve ebeveynlerini gör, hayat çok kısa' gibi sitem dolu yorumlar yağdırdı. 'BİR SABAH UYANDIK VE ENGELLENMİŞTİK' Gerginliğin boyutu, küçük kardeş Cruz Beckham'ın çarpıcı açıklamasıyla gün yüzüne çıktı. Cruz, pazar günü yaptığı paylaşımda ailesinin Brooklyn'i takipten çıkmadığını, aksine bir sabah uyandıklarında tüm aile üyelerinin Brooklyn tarafından engellendiğini fark ettiklerini iddia etti. 2022'deki düğünde gelinlik seçimiyle başlayan krizin, 2025 yılı sonunda bir 'dijital kopuşa' evrilmesi Beckham hayranlarını derinden sarstı. VİCTORİA BECKHAM'DAN MANİDAR PAYLAŞIM: 'TEZAHÜR EDİYOR' Oğlundan uzakta ilk Noel'ini geçiren Victoria Beckham ise sessizliğini kızı Harper üzerinden bozdu. Victoria, 14 yaşındaki Harper'ın devasa bir Noel ağacı önünde tek başına dileklerini yazarken çekilmiş bir karesini paylaşarak, 'İsteklerini tezahür ettiriyor (manifesting)' notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından Victoria'nın oğluna duyduğu özlem ve aile birliğinin yeniden sağlanması için bir 'dua' olarak yorumlandı. Tüm bu spekülasyonlara rağmen Brooklyn sessizliğini korurken, Beckham ailesinin bu derin çatlağı yeni yılda onarıp onaramayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. NELER OLMUŞTU? Victoria Beckham ve eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, milyarder bir iş insanı olan Nelson Peltz ve ünlü model Claudia Heffner'in kızı Nicola Peltz ile, 2022 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Dillere destan düğünleriyle yabancı basının merkezi olan çift, ilk andan beri ilgiyle takip ediliyor. Ancak genç çiftin evliliğinin, ilk günden beri Brooklyn Beckham'ın ailesi David Beckham ve Victoria Beckham ile arasında büyük bir krize yol açtığı ileri sürülmüştü. Çeşitli iddiaların gündeme geldiği olayda yeni bir kriz daha patlak verdi. İddialara göre Brooklyn, annesi ve babasının yanı sıra tüm kardeşlerini de sosyal medya hesabından engelledi. Ortaya atılan bu iddianın ardından yabancı basın adeta bu olayla çalkalandı. İlerleyen süreçlerde aile içinde neler olacağı ise merak konusu. Eşi Nicola Peltz olan aşkını her fırsatta dile getiren Brooklyn Beckham geçen günlerde de 5. evlilik yıl dönümlerini manidar bir paylaşımla yapmıştı. Peltz'le olan fotoğrafını yayınlayan Beckham not olarak, 'Bu güzel kadına benimle evlenmesini teklif edeli 5 yıl oldu şimdiye kadarki en iyi karar. Seni çok seviyorum' yazmıştı. Ünlü ismin bu paylaşımı arasının açık olduğu bilinen annesi Victoria Beckham'a bir rest niteliğinde oldu iddia edilmişti. GELİN- KAYNANA SAVAŞI DA PATLAK VERMİŞTİ... Gelini Peltz'le arasında soğuk rüzgarlar esen Victoria Beckham'ın, yeniden sarsıcı bir olay yaşadığı iddia edilmişti. Bunun sebebi ise evli çiftin Los Angeles'ta 11 milyon sterlinlik (yaklaşık 440 milyon tl) olan bir ev satın alması. 440 milyon TL'lik evin anne Beckham'a sarsıcı gelmesinin sebebi ise çifte yakın bir kaynak şöyle açıklıyor: 'Brooklyn'in eşi Amerikalı, ailesi de burada yaşıyor ve onları çok seviyor. Hayatının artık ABD'de olduğuna inanıyor. Bir influencer olarak her yerden çalışabilir ama Los Angeles'ta daha fazla fırsat olduğunu düşünüyor. Bu karar, ailesi için oldukça sarsıcı oldu. Çift şimdiye kadar hep kirada oturuyordu. Bu nedenle taşınmanın kalıcı olmayabileceği yönünde umut vardı. Ancak bu ev satın alımı, geri dönme ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.' İkili ortaya atılan bu konular hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. NİCOLA PELTZ KİMDİR? 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz, kendisini oyuncu, yazar ve yönetmen olarak tanımlıyor. Çeşitli projelerde canlandırdığı karakterlerle dikkat çeken Peltz, sanat dünyasında çok yönlü kimliğiyle öne çıkıyor. 9 Ocak 1995'te New York'un Westchester County bölgesinde dünyaya gelen Nicola, milyarder iş insanı Nelson Peltz ve eski model Claudia Heffner'in kızıdır. Kalabalık bir ailede büyüyen Nicola Peltz'in, üvey kardeşleri de dahil olmak üzere toplam yedi kardeşi bulunuyor. Bir ablası, kendisinden büyük dört erkek kardeşi ve küçük iki erkek kardeşi olan Nicola'nın ailesinde sanat ve sporla ilgilenen isimler de var. Kardeşlerinden Will Peltz oyunculuk yaparken, Brad Peltz ise profesyonel buz hokeyiyle ilgileniyor.