David ve Victoria Beckham’ın şöhreti yetmedi! Oğulları Romeo bakın hangi sektöre el attı!

Dünyanın en göz önünde çiftlerinden David ve Victoria Beckham'ın 23 yaşındaki oğlu Romeo Beckham, kariyerinde radikal bir viraj alarak sinema dünyasına adım atıyor. Bugüne kadar podyumlarda sergilediği modellik kariyeriyle tanınan genç Beckham, bu yılın sonlarında vizyona girmesi planlanan 'Forty Love' filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. Yönetmen koltuğunda Pierre-Ange Carlotti'nin oturduğu ve Fransız Rivierası'nın büyüleyici atmosferinde çekilen yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Romeo Beckham'a ilk beyazperde deneyiminde Paul Kircher, Guillaume Canet, Catherine Deneuve ve Benjamin Voisin gibi sinema dünyasının önemli isimleri eşlik ediyor. Kariyerindeki bu büyük dönüşüm hakkında henüz resmi bir açıklama yapmayan Romeo Beckham'ın sessizliği sürerken, 'Forty Love' cephesinden gelen ilk tanıtım görselleri heyecanı artırdı. Yayımlanan karelerde genç Beckham'ın ön planda yer alması, sinema dünyasındaki ilk rolünün oldukça iddialı olduğuna dair sinyaller veriyor. ROMEO BECKHAM KİMDİR? Romeo James Beckham, 1 Eylül 2002 tarihinde Londra'da, futbol efsanesi David Beckham ve pop dünyasından moda ikonluğuna uzanan Victoria Beckham'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren dünya basınının ve magazin medyasının odağında büyüdü. SPOR GEÇMİŞİ VE TENİS TUTKUSU Çocukluk yıllarında babasının izinden giderek Arsenal altyapısında futbol oynadı ancak daha sonra rotasını tenise çevirdi. Dünyaca ünlü tenisçilerle antrenmanlar yapan ve ciddi bir süre kortlarda profesyonel kariyer hedefleyen Romeo, 2020 yılında sürpriz bir kararla futbola geri döndü. Babasının sahibi olduğu Inter Miami'nin yedek takımı olan Inter Miami II (eski adıyla Fort Lauderdale CF) ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'ın B takımına kiralandı ve daha sonra burayla sözleşme imzalayarak futbol kariyerini bir süre burada sürdürdü. MODELLİK KARİYERİ Spor kariyerinin yanı sıra çok genç yaşta moda dünyasına da adım attı. Henüz 10 yaşındayken lüks moda markası Burberry'nin kampanya yüzü oldu ve bu iş birliği uzun yıllar devam etti. İlerleyen dönemlerde prestijli moda dergilerinin kapaklarında yer alarak ve küresel markalarla sponsorluk anlaşmaları imzalayarak modellik sektöründe kendine kalıcı bir yer edindi. SİNEMA VE YENİ DÖNEM Podyumlar ve yeşil sahalar arasında mekik dokuyan genç Beckham, 2026 yılı itibarıyla kariyerinde radikal bir değişikliğe giderek oyunculuğa yöneldi. Başrollerini önemli isimlerle paylaşacağı 'Forty Love' filminin kadrosuna dahil olan Romeo, bu projeyle birlikte kariyerine aktör olarak devam etmeye hazırlanıyor.