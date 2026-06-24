David ve Victoria Beckham’ın şöhreti yetmedi! Oğulları Romeo bakın hangi sektöre el attı!

SPOR GEÇMİŞİ VE TENİS TUTKUSU

Çocukluk yıllarında babasının izinden giderek Arsenal altyapısında futbol oynadı ancak daha sonra rotasını tenise çevirdi. Dünyaca ünlü tenisçilerle antrenmanlar yapan ve ciddi bir süre kortlarda profesyonel kariyer hedefleyen Romeo, 2020 yılında sürpriz bir kararla futbola geri döndü. Babasının sahibi olduğu Inter Miami'nin yedek takımı olan Inter Miami II (eski adıyla Fort Lauderdale CF) ile profesyonel sözleşme imzaladı. Ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'ın B takımına kiralandı ve daha sonra burayla sözleşme imzalayarak futbol kariyerini bir süre burada sürdürdü.