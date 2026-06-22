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Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…
Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…
İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez açıkladı. Şefkatli'nin, "Daha anne karnındayken biliyorduk" diyerek anlattığı o neden herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:32