Trend Galeri Trend Magazin Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez açıkladı. Şefkatli'nin, "Daha anne karnındayken biliyorduk" diyerek anlattığı o neden herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 22.06.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 10:32
Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'le taçlandırmıştı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Her paylaşımları ilgiyle takip edilen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak eşi İdo Tatlıses'in programına konuk oldu. Programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, ikiz bebeklerinden birine neden kayınpederi İbrahim Tatlıses'in adını verdiklerini ilk kez paylaştı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

"DAHA GÜÇLÜ OLSUN İSTEDİK"

Oğlunun isim hikayesini anlatırken anne karnında yaşadıkları zor günlere değinen Yasemin Şefkatli, verdikleri kararın arkasındaki temel nedeni şu sözlerle ifade etti: "İkizlerden birinin kalp problemi olduğunu anne karnındayken biliyorduk. Daha güçlü olsun, mucizeler onu bulsun diye bilerek İbrahim adını koymak istedik."

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

PEKİ ÜNLÜ OYUNCU ESRA DERMANCIOĞLU'NUN GÖZLERDEN UZAK TUTTUĞU KIZINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sosyal medyayı sadece bir vitrin olarak değil, hayatın doğal akışını paylaştığı bir günlük gibi kullanan Dermancıoğlu, kızı ve eski eşiyle bir araya geldiği akşam yemeğinden kesitler sundu.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER

Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği "Refia ve anne yemekte" notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi "Baba, anne, çocuk" ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ

Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı:

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

OYUNCAK BEBEK OLDU!

Uzerli, kızı Lily'nin "Toy Story" konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin biricik çocukları!

İREM HELVACIOĞLU

'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu.

Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı...

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI!

İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: "Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi"

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Dedesinin adını meğer bu yüzden almış! Yasemin Şefkatli oğlunun adını neden ‘İbrahim’ koyduğunu açıkladı! Daha anne karnındayken…

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.