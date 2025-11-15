Defilede göz kamaştırmıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan’ın hayalindeki meslek bakın ne çıktı!

Snob Magazin'in haberine göre; Su Atacan, "Benim için çok özel bir deneyimdi. Cumhuriyet defilesinde yürümek ve bir Cumhuriyet kadını olarak sahnede olmak benim için unutulmaz bir an oldu" diyerek duygularını dile getirdi. Genç isim, oyunculuk alanına yönelmek istediğini belirterek, yurt dışında eğitim alıp Türkiye'ye dönmeyi planladığını açıkladı.