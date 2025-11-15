Trend Galeri Trend Magazin Defilede göz kamaştırmıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan’ın hayalindeki meslek bakın ne çıktı!

Defilede göz kamaştırmıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan’ın hayalindeki meslek bakın ne çıktı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Snob Magazin'in haberine göre, Su'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Henüz mezuniyet aşamasında olan Su Atacan, gelecekteki meslek hayalini ilk kez paylaştı. Bakın kimin izinden gidecek…

Giriş Tarihi: 15.11.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:07
atv'nin fenomen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Snob Magazin'in haberine göre; Su Atacan, "Benim için çok özel bir deneyimdi. Cumhuriyet defilesinde yürümek ve bir Cumhuriyet kadını olarak sahnede olmak benim için unutulmaz bir an oldu" diyerek duygularını dile getirdi. Genç isim, oyunculuk alanına yönelmek istediğini belirterek, yurt dışında eğitim alıp Türkiye'ye dönmeyi planladığını açıkladı.

Defile sırasında Su'yun giydiği kıyafeti de değerlendiren Pınar Altuğ, "Çok zarif ve sade bir elbise giymişti. Bu defile antik bir kentte düzenlendi ve Cumhuriyet kadınını anlatıyordu. Kızımı böyle bir başarıyla izlemek benim için inanılmaz gurur vericiydi" dedi.

SEKTÖRÜN ZORLUKLARINA HAZIRLIK

Kızının oyunculuk hedefi üzerine konuşan Altuğ, sektördeki zorlukları ve tecrübelerini Su ile paylaştığını söyledi. "Yaşadıklarımıza şahit oldu. Benim karnımda olduğundan beri sahnelerin içindeydi. Bu nedenle hayatın içinde büyüdü ve duruma diğer çocuklara kıyasla daha alışık. Umarım çok üzülmez, canı yanmaz ve yaralanmaz" ifadelerini kullandı.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYOR

Pınar Altuğ'un açıklamaları, hem bir anne olarak gururunu hem de kızının hayallerine olan desteğini gözler önüne serdi. Su Atacan'ın oyunculuk yolculuğu, hem eğitim hem de yurt dışı planlarıyla şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.

DEFİLEDE DE GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI!

Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde 29 Ekim için sahneye çıkan 16 yaşındaki kızı hakkında konuşmuştu.

Pınar Altuğ, Cumhuriyet defilesinde podyuma çıkan kızı Su'nun modelliği düşünmediğini söylemişti.

PINAR ALTUĞ YENİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Pınar Altuğ, bugün kızının defileden pozlarını paylaştı. Beyazlar içinde adeta 'gelin gibi' olan Su'ya sosyal medyada yorum yağdı.

AİLE POZLARI DA İLGİ GÖRDÜ

Altuğ, kızının aile pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

16 yaşındaki Su Atacan'ın sosyal medyada aldığı yorumlar güne damga vurdu.

'SU ADIN GİBİSİN'

Takipçiler; 'Su adın gibisin', 'çok güzelsiniz', ve 'ne kadar güzel bir aile' gibi yorumlarda bulundu.

Kızını podyumda ilk kez görünce çok duygulandığını belirten Altuğ "Model olmak gibi bir planı yok, oyuncu olacak" dedi.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan Nur Fettahoğlu da, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada sık sık "gerçek bir kraliyet üyesi gibi" yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor.

Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum" diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı.

GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM!

Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. "Genç olsam 5 çocuk yapardım."

"Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı" sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi.

ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN!

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.