Trend
Galeri
Trend Magazin
Defilede göz kamaştırmıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan’ın hayalindeki meslek bakın ne çıktı!
Defilede göz kamaştırmıştı! Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan’ın hayalindeki meslek bakın ne çıktı!
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kızı Su Atacan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Snob Magazin'in haberine göre, Su'nun yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Henüz mezuniyet aşamasında olan Su Atacan, gelecekteki meslek hayalini ilk kez paylaştı. Bakın kimin izinden gidecek…
Giriş Tarihi: 15.11.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:07