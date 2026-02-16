Trend
Defne Joy Foster'ın annesi GÜNAYDIN'a konuştu! Çarpıcı açıklamalar peş peşe geldi: "Kızımın ölüm dosyasını FETÖ kapattı"
15 yıl önce kızı Defne Joy Foster'ı kaybeden Hatice Foster, kızının ölümüne dair çarpıcı iddialarda bulundu. O gece kızının gittiği Ahmet Altan'ın oğlu Mehmet Altan'ın evinde Tolga Karel'in de olduğunu belirten Foster, "Kızım Türkiye'de terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. FETÖ talimat verip, kızımı öldürtmüş bile olabilir. Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya yerleşti. Bu durum çok enteresan geliyor bana" dedi.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:18