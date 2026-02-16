Defne Joy Foster'ın annesinden GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Kızımın ölüm dosyasını FETÖ kapattı"

"KIZIMIN ÖLÜMÜNÜ ÖRT BAS ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.