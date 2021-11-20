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Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu'yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Hangisi anne, hangisi kız?"

Son olarak "Akıncı" dizisinde hayat verdiği 'Didem' karakteriyle ekranlarda boy gösteren, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Doğum günü kutlamasından anne-kız fotoğraflarını paylaşan Defne Samyeli, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Samyeli'nin "Benim canım kızım, ilk aşkım..." sözleriyle yaptığı paylaşımını görenler, "Hangisi anne, hangisi kız?" demekten kendini alamadı.

Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 12:40
Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu’yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hangisi anne, hangisi kız?

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu’yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hangisi anne, hangisi kız?

"NE KADAR YIL GEÇSE DE SEN BENİM BEBEĞİMSİN"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu’yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hangisi anne, hangisi kız?

"ANNEM..."

Yeşil mini elbisesi ile iddiasını konuşturan Talu ise Defne Samyeli'ye, "Annem..." sözleriyle yanıt verdi.

Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu’yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hangisi anne, hangisi kız?

Anne-kızın güzelliğini görenler fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu’yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hangisi anne, hangisi kız?

"KIZLARIM FEMİNİST OLDU"

Öte yandan 1995–2011 yılları arasında Eren Talu ile evlilik yaşayan Samyeli, 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna yanıt vermişti.

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