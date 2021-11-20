Defne Samyeli 25 yaşına basan kızı Deren Talu'yla paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Hangisi anne, hangisi kız?"

Eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli 'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu , 25 yaşına bastı. Samyeli, kızının doğum gününü Beşiktaş'taki bir mekanda kutladı.

"NE KADAR YIL GEÇSE DE SEN BENİM BEBEĞİMSİN"

Gecede Deren Talu ile birlikte kamera karşısına geçen Defne Samyeli, o anları Instagram'dan yayınladı. Lila renkli elbisesiyle göz dolduran Samyeli, gönderisinde, "Benim canım kızım, ilk aşkım... Seni kollarıma ilk aldığım andan itibaren ne kadar yıl geçse de sen benim bebeğimsin hep. Yeni yaşın mutluluk dolu olsun, seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.