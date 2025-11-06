Trend Galeri Trend Magazin Defne yolun sonuna mı geldi?

Defne yolun sonuna mı geldi?

Aynadaki Yabancı; bir kadının annelik gücüyle küllerinden doğup, aşkın iyileştirici yönüyle yeniden hayata tutunuşunu anlatıyor.

06.11.2025
Emirhan Azra'nın yüzünü değiştirdiğini ve Defne olarak aynı evde hayatına devam ettiğini öğrenmiştir.

Defne ise Emirhan'ın gerçekleri bildiğinden habersiz evdeki işine devam etmektedir. Emirhan'ın tepkisi ne olacaktır? Defne yolun sonuna mı gelmiştir?

Defne ile araları açılan Barış ise Emirhan hakkında şüphe duyacağı olaylar yaşamaya başlar.

Bir yanı Defne'ye kırılmıştır fakat bir yanı da onun tehlikede olduğunu hissetmektedir. Barış nasıl bir yol izleyecektir?

Aynadaki Yabancı 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Her şeyi başından itibaren anlatacaksın!" | Video

Melda ve Serhan için evden kovulmalarıyla yeni bir hayat başlar. Serhan artık ipleri eline almak zorundadır. Emirhan'ın karşısına çıkabilecek midir?

Davut'un ölümünün ardından Mihri şüpheleri bambaşka bir noktada toplanacaktır.

Davut'u öldüren kişi acaba çok mu yakınındadır?

Nehir, Barış'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalayacaktır.