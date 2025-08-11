Trend
Galeri
Trend Magazin
'Değmezmiş Sana'yı duyunca diziye konuk oldu! Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü 'Aile Saadeti'nde!
'Değmezmiş Sana'yı duyunca diziye konuk oldu! Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü 'Aile Saadeti'nde!
atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin bu akşam yayınlanacak 9. bölümüne, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü konuk oluyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:02