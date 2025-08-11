’Değmezmiş Sana’yı duyunca diziye konuk oldu! Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü ’Aile Saadeti’nde!

Tam da bu sırada, şarkının çalındığını duyan Güllü aniden ortaya çıkar ve 'Şarkımı mahvettiniz!' diyerek ikiliye katılır. Güllü'nün sürpriz katılımıyla 9. bölüm, hem kahkaha hem de arabesk dolu anlara sahne olacak.

Aile Saadeti 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Video