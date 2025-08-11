Trend Galeri Trend Magazin 'Değmezmiş Sana'yı duyunca diziye konuk oldu! Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü 'Aile Saadeti'nde!

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan dizisi Aile Saadeti'nin bu akşam yayınlanacak 9. bölümüne, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü konuk oluyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:02
Biri Murat, diğeri Doberman için kederlenen Gönül ve Maya, Güllü'nün 'Değmezmiş Sana' şarkısını dinlerken dertleşir.

Tam da bu sırada, şarkının çalındığını duyan Güllü aniden ortaya çıkar ve 'Şarkımı mahvettiniz!' diyerek ikiliye katılır. Güllü'nün sürpriz katılımıyla 9. bölüm, hem kahkaha hem de arabesk dolu anlara sahne olacak.

Aile Saadeti 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı | Video

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.

Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!