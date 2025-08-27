Trend
Galeri
Trend Magazin
Deli Yürek'in efsane karakteri Kuşçu'ydu! Bir zamanlar gönlümüzde taht kurmuştu: Usta oyuncu Emin Gürsoy'un son hali şaşkına çevirdi!
Deli Yürek'in efsane karakteri Kuşçu'ydu! Bir zamanlar gönlümüzde taht kurmuştu: Usta oyuncu Emin Gürsoy'un son hali şaşkına çevirdi!
"Deli Yürek" dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gürsoy, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. "Bu gerçekten Kuşçu mu?" dedirten fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:00