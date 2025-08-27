Trend Galeri Trend Magazin Deli Yürek'in efsane karakteri Kuşçu'ydu! Bir zamanlar gönlümüzde taht kurmuştu: Usta oyuncu Emin Gürsoy'un son hali şaşkına çevirdi!

"Deli Yürek" dizisinde hayat verdiği Kuşçu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Emin Gürsoy, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran ve izleyicilerin gönlünde özel bir yer edinen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. "Bu gerçekten Kuşçu mu?" dedirten fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:00
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Emin Gürsoy, uzun yıllardır sahne ve ekranların sevilen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Hem devlet tiyatrolarında hem de popüler dizilerde yer alan Gürsoy, sanat hayatındaki istikrarı ve güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

HAYATI VE EĞİTİMİ

12 Mayıs 1968'de Denizli'nin Güney ilçesinde dünyaya gelen Emin Gürsoy, genç yaşta sanatla ilgilenmeye başladı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 yılında mezun olan oyuncu, mezuniyetinin ardından tiyatro sahnelerinde yer aldı.

Antalya ve Van Devlet Tiyatroları'nda görev alan Gürsoy, daha sonra İzmit Şehir Tiyatrosu'na katıldı. 1996 yılında İtalya'da tiyatro üzerine düzenlenen workshoplara katılarak uluslararası alanda da deneyim kazandı.

İŞTE USTA OYUNCUNUN SON HALİ!

Kuşçu karakteriyle adeta hafızalarımıza kazınan usta oyuncunun değişimi büyük şaşkınlığa sebep oldu. Yılların verdiği olgunluğun yüzüne yansıdığı Gürsoy, aynı zamanda kariyerinin de zirvesinde bulunuyor.

ÖDÜLLERİ

2018 yılında Adana'da düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde, "Sibel" filmindeki performansıyla Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Bu başarı, onun sinema dünyasındaki güçlü varlığını perçinledi.

Sinema Kariyeri

Emin Gürsoy, birçok önemli filmde rol aldı. İşte öne çıkan yapımlar:

  • Kurtuluş Hattı (2022) – Mehmet Âkif Ersoy

  • Karakomik Filmler 2: Deli (2020) –

  • Sorgulayan Polis

  • Sibel (2018) – Emin

  • Pek Yakında (2015) – İzzettin

  • Mutluluk (2007) – Tahsin

  • Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001) – Kuşçu

Dizi Kariyeri

Gürsoy'un asıl geniş kitlelere ulaşması, televizyon dizileri sayesinde oldu. "Deli Yürek"te hayat verdiği Kuşçu karakteri, onu ekranlarda unutulmaz kıldı. Ardından pek çok popüler dizide rol aldı:

  • Ateş Kuşları (2023-2024) – Hacı

  • Kuruluş Osman (2020-2023) – Kumral Abdal

  • Kalk Gidelim (2017-2020) – Sefer Zeytin

  • Yeşil Deniz (2014-2016 / 2023-) – Hicabi Makasçı

  • Üvey Baba (1998) – Kemal

Hem sahnede hem beyazperdede hem de televizyon ekranlarında başarılı işlere imza atan Emin Gürsoy, Türk tiyatrosu ve sinemasının üretken oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. 30 yıla yaklaşan kariyerinde farklı karakterlere hayat veren Gürsoy, izleyicilerin hafızasında kalıcı bir yer edinmiş durumda.

