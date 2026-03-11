Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın, Fatih Ürek’i vefatının 40. gününde andı! "Hep böyle hatırlayacağız..."

Demet Akalın, Fatih Ürek’i vefatının 40. gününde andı! "Hep böyle hatırlayacağız..."

Sahne dünyasının enerjisiyle tanınan ismi Fatih Ürek'in vefatının üzerinden tam 40 gün geçti. Sanatçının 40'ı dolarken, en yakın dostu Demet Akalın'dan yürek burkan bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 11.03.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 16:32
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in acısı sevenlerinin kalbinde tazeliğini koruyor.

40. GÜNDE GELEN VEFALI PAYLAŞIM

Bugün usta sanatçının vefatının 40. günü olması sebebiyle yakın dostu Demet Akalın, sosyal medya hesabından duygusal bir kare paylaştı. Ürek ile çekilmiş neşeli bir fotoğrafını takipçilerine sunan Akalın, "Hep böyle hatırlayacağız.. 40" notunu düşerek usta sanatçıyı unutmadığını gösterdi.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Demet Akalın ve Fatih Ürek, magazin dünyasının en bilinen dostluklarından birine sahipti ancak bir dönem araları açılmıştı.

İkilinin arasındaki buzlar, Ürek hastalanmadan önce geçtiğimiz yaz aylarında erimişti. Akalın, usta sanatçının yoğun bakım sürecinde şu sözleri dile getirmişti:

"Onunla yazın barışmıştık, üstümde çok büyük bir üzüntü kalırdı. İlk düşündüğüm şey 'iyi ki barışmışız' oldu. Kimseyle küs gitmek istemiyorum."

GERİYE O YÜREK BURKAN SÖZLER KALDI: "ÇOK YALNIZIM"

Demet Akalın'ın "Hep böyle hatırlayacağız" diyerek paylaştığı o gülen fotoğrafların ardında aslında büyük bir hüzün yatıyordu.

Sahne ışıkları altında binleri eğlendiren Fatih Ürek'in, vefatından kısa süre önce sarf ettiği son sözleri ortaya çıkmıştı. Sanatçının katıldığı programlarda, "Ben çok yalnız bir adamım", "Artık her şeyden çok sıkıldım" ve "Yaşamak istemiyorum" dediği anlar, 40. gününde sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu.