Demet Akalın, Fatih Ürek’i vefatının 40. gününde andı! "Hep böyle hatırlayacağız..."

Sahne ışıkları altında binleri eğlendiren Fatih Ürek'in, vefatından kısa süre önce sarf ettiği son sözleri ortaya çıkmıştı. Sanatçının katıldığı programlarda, "Ben çok yalnız bir adamım", "Artık her şeyden çok sıkıldım" ve "Yaşamak istemiyorum" dediği anlar, 40. gününde sevenlerini bir kez daha hüzne boğdu.