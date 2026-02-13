Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın takipçilerini 90'lı yıllara götürdü! Eski hali beğeni yağmuruna tutuldu! "Botoks yok, dolgu yok, doğallık var"

Özel hayatıyla ve kariyeriyle gündemden düşmeyen ünlü popçu Demet Akalın, sık sık yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki Akalın son olarak takipçilerini 90'lı yıllara götürdü. Ünlü ismin eski görüntüsüne beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 10:51