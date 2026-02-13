Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın takipçilerini 90'lı yıllara götürdü! Eski hali beğeni yağmuruna tutuldu! "Botoks yok, dolgu yok, doğallık var"

Özel hayatıyla ve kariyeriyle gündemden düşmeyen ünlü popçu Demet Akalın, sık sık yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. 53 yaşındaki Akalın son olarak takipçilerini 90'lı yıllara götürdü. Ünlü ismin eski görüntüsüne beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 10:51
Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aktif paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını koparmayan Akalın, bu kez nostalji rüzgarı estirdi.

90'lı yıllara ait bir videosunu yayınlayan ünlü şarkıcı, hayranlarını adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Akalın'ın "Özlenen Yıllar" notuyla yayınladığı ve kısa sürede büyük ilgi gören paylaşıma beğeni yağdı.

Demet Akalın 90'lı yıllardaki kısa saçlı halini paylaştı | Video

Paylaşıma "Çok güzelmiş Demo, Javline yok, botoks yok, dolgu yok, doğallık var, "Güzelliği şaka mı?", "Saçı çok güzelmiş", "Özlendi o yıllar" yorumları geldi.

İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimleri...

