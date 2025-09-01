Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yeni şarkısıyla en çok dinlenen sanatçıları arasına girmişti. Demet Akalın Seul'a gidip senenin yorgunluğunu attı. İşte ünlü şarkıcının tatil pozlar!

Giriş Tarihi: 01.09.2025 22:36
Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

'Yerinde Dur' şarkısıyla en çok dinlenen şarkılar arasında yer edinen ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan geçtiğimiz günlerde hayranlarına teşekkür mesajı geldi.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Sefo'yla yaptıkları şarkı sonrası gündemden düşmeyen Demet Akalın'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Demet Akalın yazın çekildikleri fotoğraflardan derleme yaptığı o paylaşımında, "Bir yazı daha bitiriyoruz! Koşturmaca devam ama🙏🏼🌹🫶🏻🍒💖♥️🤟🏼bu senenin bize kattığı en güzel şey şarkımız 'Yerinde Dur' oldu🫶🏻Sefo'ma, Serdar'ima, kocama 🫶🏻♥️🫠Teşekkürler bizi 1 numaraya taşıyan gönüllere de binlerce öpücük🌹🫠🧿"

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

"CANİM KIZIM HER ŞEY SENİN İÇİN"

Ayrıca Demet Akalın kızına da değinmeden geçemedi. Akalın, "Çekimdi, şarkıydı, konserlerdi derken en çok Hira bizi özledi🙏🏼canim kızım her şey senin için" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Yıllardır Türk pop müziğine damga vuran şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Akalın, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündemde kalmayı başaran isimler arasında yer alıyor.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Özel hayatıyla da merak edilen Akalın, bu kez annelik üzerine yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

42 yaşında kızı Hira'yı dünyaya getiren ünlü şarkıcı bir dergiye verdiği röportajda anneliğin hayatındaki etkilerini içten bir dille anlattı. "Başka meslek seçseydim imkanlarımızı Hira için bu kadar kullanamazdık. 'Anne bugün Sefo, anne bugün Manifest grubundaki kızlar, anne bugün de Aleyna Tilki gelsin kahve içmeye' diye bir lüksümüz olmazdı. Hira'nın öncelikleri; okulu, tatili, arkadaşları, partileri, gezmeleri. Onun istekleri her şeyden önce geliyor." diyen Akalın, kızını büyütürken kendisinin de değiştiğini söyledi.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Akalın, "Hira'mın hayatımı daha anlamlandırdığı bir gerçek. Herkese, her şeye empati yapabilmeyi ve sabırlı olmayı öğretti bana" sözleriyle anneliğin kendisinde yarattığı dönüşüme dikkat çekti.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

YORGUNLUĞUNU SEUL'DE ALDI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, senenin yorgunluğunu Seul tatiliyle attı.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

PAYLAŞIMLARI İLGİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

İşte ünlü şarkıcının o pozları!

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Öte yandan özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Demet Akalın'ın nereli olduğu da zaman zaman merak ediliyor. Ünlü şarkıcının memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesi.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri...
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

PEKİ KADİR İNANIR'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Ailesinin en küçük çocuğu olan İnanır, ilkokul ve ortaokul yıllarında sahne yeteneğini çeşitli okul etkinliklerinde sergileyerek dikkat çekti.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Henüz genç yaşta İstanbul'un yolunu tutan İnanır, yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

Kariyerinin ilk adımlarını fotoromanlarla atan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. 1968'de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nı birincilikle tamamladı.