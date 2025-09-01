Demet Akalın’dan Seul pozları! Tatilin böyle tadını çıkarttı

42 yaşında kızı Hira'yı dünyaya getiren ünlü şarkıcı bir dergiye verdiği röportajda anneliğin hayatındaki etkilerini içten bir dille anlattı. "Başka meslek seçseydim imkanlarımızı Hira için bu kadar kullanamazdık. 'Anne bugün Sefo, anne bugün Manifest grubundaki kızlar, anne bugün de Aleyna Tilki gelsin kahve içmeye' diye bir lüksümüz olmazdı. Hira'nın öncelikleri; okulu, tatili, arkadaşları, partileri, gezmeleri. Onun istekleri her şeyden önce geliyor." diyen Akalın, kızını büyütürken kendisinin de değiştiğini söyledi.