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Demet Akalın'ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! "Pop müziğin kraliçesi alev alev!"

Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Demet Akalın, magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Kısa bir zaman önce zayıflama iğnesi yaptıran ve ölümden dönen Demet Akalın, sevenlerini korkutmuştu. Tekrardan manşet olan güzel sanatçı bu sefer sahnede giydiği kıyafeti ve fiziği ile adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında konserde giydiği kırmızı elbiseli fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, takipçilerinin beğenisini kazandı. Siz "Pop müziğin kraliçesi alev alev" yorumunu aldıran kıyafeti görmüş müydünüz?

Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:49
Demet Akalın’ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! Pop müziğin kraliçesi alev alev!

2000'li yıllara damga vuran şarkılarıyla en güzel pop yıldızı olarak anılan Demet Akalın, sahnede giydiği elbise ile çok konuşuldu. Söylediği her parçayla müzik listelerinin üst sıralarında yer alan başarılı şarkıcı, verdiği konserlerinde hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatıyor.

Demet Akalın’ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! Pop müziğin kraliçesi alev alev!

SAHNE KIYAFETLERİ ÇOK KONUŞULUYOR

Güçlü sesinin yanında tercih ettiği sahne kıyafetleri ile çok konuşulan Akalın, çoğu zaman kötü eleştirilerin odağı olsada, bazen de hayranlarının övgülerini topluyor.

Demet Akalın’ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! Pop müziğin kraliçesi alev alev!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, paylaşım yaptığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Demet Akalın’ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! Pop müziğin kraliçesi alev alev!

Demet Akalın, son olarak verdiği konserde sahneye çıktı. Sesiyle dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan Akalın, tercih ettiği sahne kıyafetiyle de gündem oldu.

Demet Akalın’ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! Pop müziğin kraliçesi alev alev!

"POP MÜZİĞİN KRALİÇESİ ALEV ALEV!"

Akalın'ın konserinde giydiği kırmızı ve dikkat çekici elbise, hayranlarından tam not aldı. Bu kareleri Instagram hesabında paylaşan güzel şarkıcıya "Pop müziğin kraliçesi alev alev, kırmızı sana çok yakışmış Demet" yorumları geldi.

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