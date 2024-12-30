Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın'ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! "Pop müziğin kraliçesi alev alev!"

Demet Akalın'ın kırmızı elbisesi sahnenin tozunu attırdı! "Pop müziğin kraliçesi alev alev!"

Pop müziğin kraliçesi olarak anılan Demet Akalın, magazin gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Kısa bir zaman önce zayıflama iğnesi yaptıran ve ölümden dönen Demet Akalın, sevenlerini korkutmuştu. Tekrardan manşet olan güzel sanatçı bu sefer sahnede giydiği kıyafeti ve fiziği ile adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında konserde giydiği kırmızı elbiseli fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, takipçilerinin beğenisini kazandı. Siz "Pop müziğin kraliçesi alev alev" yorumunu aldıran kıyafeti görmüş müydünüz?