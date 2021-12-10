Demet Akalın’ın şıklığının bedelini duyan şaşırdı! Çorap çizmesiyle sosyal medyada trend oldu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konseri sırasında izleyiciyle sohbet eden Demet Akalın'ın son günlerde çok konuşulan çorap çizmesi hayranlarının da merak konusu oldu. Seyirciler arasındaki bir kadın, "Demet Hanım, çizmelerinizin orijinali 149 bin liraymış" dedi. Bunun üzerine Demet Akalın, "Benim haberim yok, internetten aldım" diye karşılık verdi.
Demet Akalın, Ankara'da bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahneye geçtiğimiz haftadan beri çok konuşulan çorap çizmesiyle yaptığı yeni kombiniyle çıktı.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta da giydiği çorap çizmelerle "Babaannesinin naylon çorabı gibi kullanmış" gibi eleştiriler almış ve Hailey Bieber'in verdiği pozlarla karşılaştırılmıştı.
Popçu, çizmeleri bu kez de sahne kostümüyle de kombinleyip, kullanış tarzından ödün vermeyerek iddiasını devam ettirdi.
"ÇİZMELERİN ORJİNALİ 149 BİN LİRAYMIŞ"
Konseri sırasında sıkça izleyiciyle sohbet eden Demet Akalın, çorap çizmelerini soran bir hanımefendiye, "Çizmelerin orijinali 149 bin TL'ymiş, haberim yok ben internetten aldım" dedi.
İŞTE DEMET AKALIN'IN ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIMI