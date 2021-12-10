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Demet Akalın’ın şıklığının bedelini duyan şaşırdı! Çorap çizmesiyle sosyal medyada trend oldu

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Ankara'da sevenleriyle buluştu. Konseri sırasında izleyiciyle sohbet eden Demet Akalın'ın son günlerde çok konuşulan çorap çizmesi hayranlarının da merak konusu oldu. Seyirciler arasındaki bir kadın, "Demet Hanım, çizmelerinizin orijinali 149 bin liraymış" dedi. Bunun üzerine Demet Akalın, "Benim haberim yok, internetten aldım" diye karşılık verdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2021 07:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 07:38 PAYLAŞ