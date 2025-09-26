Trend
Demet Akalın'ın vokalisti olarak ünlenmişti...Seda Önder boşanmak istediğini açıkladı! "Bu evliliğe zorbalıklarla ve tehditlerle devam etmeyeceğim"
Bir dönem ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın vokalistliğini yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şoke etti. 2 kızının babası eşi İhsan Sapan'dan boşanmak istediğini ifade eden Önder, "Bu evliliğe zorbalıklarla ve tehditlerle devam etmeyeceğim" sözlerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:47