Demet Akalın'ın vokalisti olarak ünlenmişti...Seda Önder boşanmak istediğini açıkladı! "Bu evliliğe zorbalıklarla ve tehditlerle devam etmeyeceğim"

Seda Önder şu sözlere yer verdi:

"Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi. Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor."

