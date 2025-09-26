Trend Galeri Trend Magazin Demet Akalın'ın vokalisti olarak ünlenmişti...Seda Önder boşanmak istediğini açıkladı! "Bu evliliğe zorbalıklarla ve tehditlerle devam etmeyeceğim"

Bir dönem ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın vokalistliğini yapan şarkıcı Seda Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şoke etti. 2 kızının babası eşi İhsan Sapan'dan boşanmak istediğini ifade eden Önder, "Bu evliliğe zorbalıklarla ve tehditlerle devam etmeyeceğim" sözlerini kullandı.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 26.09.2025 09:47
Demet Akalın'ın vokalisti olarak adını duyuran Seda Önder, 2016'da İlhan Sapan ile evlenmişti.

Bu evlilikten iki kızları dünyaya gelen Seda Önder, sosyual medya hesabından yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Türkiye'nin önde gelen saat firmalarından birinin sahibi olan eşi İhsan Sapan'la yollarını ayıracağını açıklayan Önder, "Benim için artık bu evliliğin geri dönüşü yok" dedi.

"Hayatımı korku, baskı ve haksız şartlarla şekillendirmeyeceğim" ifadelerini kullanan Önder'in paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Seda Önder şu sözlere yer verdi:

"Nisan ayından bu yana ayrı olduğum evliliğimle ilgili, anlaşmalı boşanma sürecinde beklediğim uzlaşı maalesef geri dönüşü olmayan, ağır ve kabul edilemez maddelerle önüme geldi. Her ne kadar kusurlu olmayan taraf ben olsam da, dayatılan bu şartlara boyun eğmeyeceğim. Çünkü bu süreç yalnızca bir imza meselesi değil; insanın onurunu, emeğini ve hayatını ilgilendiriyor."

"Benim için bu evliliğin artık geri dönüşü yok. Hayatımı korku, baskı veya haksız şartlarla şekillendirmeyi kabul etmiyorum. Kararlı duruşumun, adalet ve hakkaniyetin en büyük savunucusu olduğuna inanıyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum.

Gücümü, doğru olanı savunmaktan alıyorum ve istemediğim bu evlilikte zorbalık, tehdit ve korkuyla devam etmeyeceğimi herkesin bilmesini istiyorum. Boşanmak istiyorum."

