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Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı"
Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı"
Yıllardır aynı saç stilini kullanan Demet Şener, radikal bir kararla imajını yeniledi. Yeni saç modeliyle sosyal medya hesabında poz veren Şener, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı kısa sürede beğeni toplarken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:02