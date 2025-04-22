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Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı"

Yıllardır aynı saç stilini kullanan Demet Şener, radikal bir kararla imajını yeniledi. Yeni saç modeliyle sosyal medya hesabında poz veren Şener, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?" notunu düştü. Şener'in yeni tarzı kısa sürede beğeni toplarken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:02
Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi.

Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı

Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti.

Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı.

Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı

Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı" notuu düştü.

Demet Şener yıllardır kullandığı saçlarında imaj değişikliğine gitti! Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı

Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü.