Trend Galeri Trend Magazin Demet Şener'den dikkat çeken açıklama! "En büyük lüks..."

Demet Şener geçtiğimiz gün Bebek'te makyajsız ve doğal haliyle objektiflere yansıdı. Soğuk havaya aldırış etmeden yürüyüş yapan ünlü manken, hayatındaki en büyük lüksü şu sözlerle açıkladı...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 15.02.2026 09:41
Demet Şener, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Makyajsız görüntülenen Şener, "Hava soğuk ama ben de çıkınca fark ettim. Spor yapıyorum. İlerleyen günlerde çekimim var, o yüzden kendime ayırdım bugünü. Sabah haldır haldır bir yere gitmemek en büyük lüks" dedi.

Şener, "Kendi başıma gidip kahve içmeyi, yürüyüş yapmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok severim" diye de ekledi.

Emeklilik sorularına da yanıt veren Şener, "En verimli, güzel yaşlarımızdayız. Daha yapacak çok iş var. EYT emeklisiyim aslında. Güzel şeyler bunlar" diyerek gülümsedi.

Ünlü manken Demet Şener, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılarak önemli açıklamalarda bulunmuştu.

SAMİMİ İTİRAFLAR!

Ünlü manken, eski evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık ve samimi itiraflarda bulundu.

"ANNELİĞİ BEN ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

Anneliği ile ilgili olarak Şener, "Anneliği ben annemden öğrendim. Çocuklarım olunca tüm hayatımı onlara entegre ettim" dedi.

"BURADA OLMAMI ONA BORÇLUYUM"

Annesinden de bahseden Şener, "Annem; fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum"

"EVLİLİĞİMİN BİTMESİ BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Son olarak evliliğine de değinen Demet Şener, evliliğinin hayal kırıklığı olup olmadığı sorusunun üstüne, "Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güzellik yarışmalarından yetişen ve uzun yıllardır magazin gündeminde adından söz ettiren eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak ünlü manken bir süredir iş insanı Tolga Arman'la yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiriyordu.

İkilinin uzun soluklu ilişkilerini ise evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olmuştu.

MUTLULUĞUNA NAZAR DEĞDİ!
Demet Şener bir magazin programına, Tolga Arman'la olan ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

Ünlü manken sebebini ise şu sözlerle dile getirmişti: "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik." İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık kararınını alması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Ancak Şener ve Arman ayrılığa daha fazla dayanamayarak aşklarına bir şans daha vermişti. İkili barıştıktan sonra samimi bir şekilde kameralara da yansımıştı.

"RUH EŞİMİ BULDUM"

Tolga Arman'la İlişkisine tam gaz devam eden Demet Şener son olarak romantik sözleriyle gündeme geldi. Ünlü manken sevgilisiyle tekrar barışması hakkında konuşarak şunları söyledi: "Biz vazgeçmedik birbirimizden. Ruh eşimi buldum. Birbirimize çok saygılı bir çiftiz"

TAKINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Aşk hayatı kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Şener, geçen günlerde hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetmişti.

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm"

Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem olmuştu...

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

"NAZARA İNANIYORUM"

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor.