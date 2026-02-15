Demet Şener'den dikkat çeken açıklama! "En büyük lüks..."

Demet Şener, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı. Makyajsız görüntülenen Şener, 'Hava soğuk ama ben de çıkınca fark ettim. Spor yapıyorum. İlerleyen günlerde çekimim var, o yüzden kendime ayırdım bugünü. Sabah haldır haldır bir yere gitmemek en büyük lüks' dedi. Şener, 'Kendi başıma gidip kahve içmeyi, yürüyüş yapmayı, kendi kendime vakit geçirmeyi çok severim' diye de ekledi. Emeklilik sorularına da yanıt veren Şener, 'En verimli, güzel yaşlarımızdayız. Daha yapacak çok iş var. EYT emeklisiyim aslında. Güzel şeyler bunlar' diyerek gülümsedi. Ünlü manken Demet Şener, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katılarak önemli açıklamalarda bulunmuştu. SAMİMİ İTİRAFLAR! Ünlü manken, eski evliliği hakkında ilk kez bu kadar açık ve samimi itiraflarda bulundu. 'ANNELİĞİ BEN ANNEMDEN ÖĞRENDİM' Anneliği ile ilgili olarak Şener, 'Anneliği ben annemden öğrendim. Çocuklarım olunca tüm hayatımı onlara entegre ettim' dedi. 'BURADA OLMAMI ONA BORÇLUYUM' Annesinden de bahseden Şener, 'Annem; fedakar, hep çocuklarını düşünen tipik bir Türk annesidir. Burada olmamı ona borçluyum' 'EVLİLİĞİMİN BİTMESİ BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI' Son olarak evliliğine de değinen Demet Şener, evliliğinin hayal kırıklığı olup olmadığı sorusunun üstüne, 'Büyük bir hayal kırıklığım yok ama ilk evliliğimin bitmesi benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü ailemde gördüğüm aile olgusu çok önemli bir şeydi. O olmadı sadece, onu da güzel evlatlarımla telafi ettim' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güzellik yarışmalarından yetişen ve uzun yıllardır magazin gündeminde adından söz ettiren eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan fiziği ve zarafetiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak ünlü manken bir süredir iş insanı Tolga Arman'la yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettiriyordu. İkilinin uzun soluklu ilişkilerini ise evlilikle taçlandırıp taçlandırmayacağı merak konusu olmuştu. MUTLULUĞUNA NAZAR DEĞDİ! Ünlü manken sebebini ise şu sözlerle dile getirmişti: 'Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik.' İkilinin evlenmesi beklenirken ayrılık kararınını alması kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Ancak Şener ve Arman ayrılığa daha fazla dayanamayarak aşklarına bir şans daha vermişti. İkili barıştıktan sonra samimi bir şekilde kameralara da yansımıştı. 'RUH EŞİMİ BULDUM' Tolga Arman'la İlişkisine tam gaz devam eden Demet Şener son olarak romantik sözleriyle gündeme geldi. Ünlü manken sevgilisiyle tekrar barışması hakkında konuşarak şunları söyledi: 'Biz vazgeçmedik birbirimizden. Ruh eşimi buldum. Birbirimize çok saygılı bir çiftiz' TAKINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ! Aşk hayatı kadar yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Şener, geçen günlerde hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti. Bir televizyon programına katılan Şener, ilk kez takıntısından bahsetmişti. Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: 'Çok komik bir takıntım var. Tuvalet kağıtlarının çekilen kısmı önde duracak altta durmayacak. Gittiğim yerlerde de çeviririm' Ünlü ismin tuvalet kağıdı takıntısı kısa sürede gündem olmuştu... Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz? Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı: 'Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor. Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor. 'NAZARA İNANIYORUM' Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor.' Ünlü isimlerin günlük hayattaki alışkanlıkları da en az sahnedeki performansları kadar merak ediliyor. Kimi nazardan korunmak için paylaşımlarına dikkat ederken, kimi de küçük ama vazgeçilmez takıntılarıyla gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı. Ünlü oyuncu, 'Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız.' sözleriyle dikkat çekti. Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu. 2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı 'Berduş' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı. Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti. BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR! Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası. Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu. 'BİR NEVİ BENİM UĞURUM' Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, 'Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum' Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi. SEMİRAMİS PEKKAN 'HER ŞEY UYUMLU OLACAK' Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıklamıştı: Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu: Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı. TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı. Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, 'Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️' derken, bir diğer takipçi 'Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍' ifadelerini kullandı. PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ? Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor. Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği 'Sinema Artisti Yarışması'nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin 'Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı 'Kara Gözlüm' filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor. İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi. KIVANÇ TATLITUĞ'UN KORKUSU DA İLGİNÇ! Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. 41 yaşındaki hali ile meydan okuyan Tatlıtuğ, zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmiyor. Peki sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla övgü dolu yorumlar alan Kıvanç Tatlıtuğ'un en büyük korkusunu biliyor musunuz? Yakışıklılığı dillere destan olan ve attığı her adımla merak edilen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hiç beklemediğiniz bir korkusu var. Ünlüler dünyasının en gözde isimlerinden olan Tatlıtuğ, yalnız kalmaktan oldukça korkuyor. BURCU ESMERSOY Stresliyken tırnaklarını yiyor. MEGAN FOX MURAT BOZ Ünlü şarkıcı Murat Boz'un ilginç takıntısını duyanlar adeta şoke oluyor. . Pop müziğin sevilenlerinden olan Boz, gördüğü her yeşil elmayı yemek istiyor CEM YILMAZ Ünlü komedyen Cem Yılmaz, seyirci karşısına çıkmadan önce ufak bir uyku arası veriyor. Gösteriye çıkmadan şekerleme yapan Yılmaz, enerjisini böyle topladığına inanıyor. HÜLYA AVŞAR Uzun tırnaktan hiç hoşlanmadığını bildiğiniz Hülya Avşar, dakiklik konusunda da oldukça titiz. Hiçbir yere geç kalmak istemeyen Avşar, saatlerini 5 dakika ileri alıyor. JENNİFER ANİSTON Abisiyle yaşadığı travmadan ötürü dalamıyor ve korkuyor. SEZEN AKSU Halkın Minik Serçe'si olan Sezen Aksu'nun takıntısı da bir o kadar dikkat çekiyor. Aksu, bir misafirliğe gittiğinde yününü ve şişlerini yanında taşıyor hayranları bunun sebebini de 'Boş durmaktan hoşlanmıyor' şeklinde yorumluyor. BÜLENT ERSOY 'Diva' lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yalnızlık kadar tek rakamlardan da hiç hoşlanmıyor. Kaldığı oteldeki kapı numarasından plakasına kadar tek rakam kullanmayan sanatçı bu konuda oldukça hassas. BERGÜZAR KOREL Güzel oyuncu Bergüzar Korel, arkadaşlarının aksine yemek konusunda oldukça seçici. Korel, pütürlü yiyeceklerden uzak duruyor ayrıca tatlı ve tuzlunun birleşmesinden hoşlanmadığı için dolmanın içinde üzüm de istemiyor. SEREN SERENGİL Köpeklere olan sevgisiyle bilinen Seren Serengil, kendi köpeklerine de kraliyet üyesi gibi davranıyor. Serengil, gittiği bir mekanda köpeklerinin de porselen tabakta yemesini istiyor aksi takdirde kendisi de yemek yemiyor. ATA DEMİRER Yaptığı şakalarla hayranlarını gülmekten yıkıp geçiren Ata Demirer'in kimsenin tahmin etmediği bir tutkusu var. Demirer, birbirinden farklı güvercinlerle ilgilenirken oldukça mutlu oluyor. ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Doğal ve sempatik halleriyle dikkat çeken Özge Özpirinçci, çocukken herkesin korktuğu şeyden rahatsızlık duyuyor. Özpirinçci, açık dolap kapağının olmadığından emin olduktan sonra uyumayı tercih ediyor. RİHANNA Konu müzik olduğunda akıllara gelen isimlerden biri olan Rihanna'ın en büyük korkusu ise yosunlar ve balıklar. FUNDA ARAR Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Funda Arar, oldukça gelenekçi biri. Arar, eğer kötü bir durum yaşarsa olaydaki tarihi bir daha dile getirmiyor. KADİR DOĞULU Şimdilerde ekranlardan uzak kalan oyuncu Kadir Doğlu, ünlüler dünyasında belki de en ilginç takıntısı olan isimler arasında. Yakışıklı oyuncunun ayak takıntısı olduğu ve biriyle evlenmeden önce muhakkak ayaklarını görmesi gerektiği iddia ediliyordu. HADİSE Hadise deyince en az bir kişinin aklına 'sarı saçları' gelir. Saçlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Hadise, saçlarını boyatmak için Belçika'ya gittiğini açıklamıştı.