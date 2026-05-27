Demet Şener’den duygusal paylaşım: "İşte benim bayramım" diyerek öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Şener, bayram gününde yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi yine başardı. "İşte benim bayramım" notunu düştüğü paylaşımıyla o kareleri yayınlayan Şener duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 16:53
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Türkiye güzeli manken Demet Şener ile 2005 yılında hayatını birleştirmişti. İkilinin bu evlilikten Ömer ve İrem adını verdikleri 2 de çocuğu dünyaya gelmişti.

Ancak İbrahim Kutluay ve Demet Şener çiftinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek açtığı boşanma davasını 2018'de kazanmıştı. Ünlü çift 13 yıllık evliliğini 2018 yılında bitirmişti. İkili, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.

Geçmişte yaşanan tüm çalkantılı süreçleri geride bırakan ve şimdilerde çocuklarıyla kurduğu dünyasıyla dikkat çeken Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Bayram gününü hayatındaki en değerli insanlara ayıran tescilli güzel; annesi Naime Şener, kızı İrem ve oğlu Ömer ile birlikte objektif karşısına geçti.

Annesi ve çocuklarıyla çekildiği samimi kareyi takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, yürekleri ısıtan o fotoğrafın altına şu duygusal notu düştü: "İşte benim bayramım... Sevdiklerimizle nice sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlara."

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda, İrem ve Ömer'in boyunu posunu gören sosyal medya kullanıcıları "Çocuklar kocaman olmuş" yorumlarında bulunurken, Şener'in annesiyle olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Eğitim ve kariyer hayatı hakkında fazla bilgi bulunmasa da Merve'nin, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinin torunu olması onu her zaman ilgi odağı yapıyor.

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var.

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı.

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza "Maşallah annesinin kopyası" yorumları geldi.

25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, "Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz" diye konuşmuştu.

Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu.

ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA

Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu.

Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor.

23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı.

Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı.

2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi.