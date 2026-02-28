Demet Şener’in çocukları boyunu geçti! Oğlu Ömer ve kızı İrem’in son halleri olay oldu

Son olarak ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, Real Madrid'in altyapısında basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay'ın babası İbrahim Kutluay'ın geçip geçmediği sorusuna, "Bence geçti bile. Basketboldan anlayanlar Ömer'in çok yetenekli olduğunu söylüyor. Çok istekli, azimli. Kızımız da oğlumuz da bizlerden çok daha iyi yerlerde olsun. Bir anne babanın isteyeceği en iyi şey budur" yanıtını verdi.