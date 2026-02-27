Demiryollarında büyük atılım!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni demir yolu hattının etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu hatların 30'u Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 8'i ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından projelendirildi. TCDD'nin hazırladığı projelerin toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometreyi bulurken, AYGM'nin sorumluluğundaki 8 hattın uzunluğu ise 1682 kilometre olarak açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.02.2026 06:59