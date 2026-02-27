Trend Galeri Trend Magazin Demiryollarında büyük atılım!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni demir yolu hattının etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu hatların 30'u Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 8'i ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından projelendirildi. TCDD'nin hazırladığı projelerin toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometreyi bulurken, AYGM'nin sorumluluğundaki 8 hattın uzunluğu ise 1682 kilometre olarak açıklandı.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 27.02.2026 06:59
Toplam 7 bin kilometreyi aşan bu yeni proje paketi, Türkiye'yi demir yolu yatırımlarında bir üst lige çıkarır!
Projelerde önceliğin Eskişehir- Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı ile Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları olacağı belirtiliyor.
Bakan Uraloğlu'nun söylediği gibi; Türkiye artık kendi tren setlerini ve lokomotiflerini üretiyor.

Yeni hatlar devreye girince yerli üretim tren setleri ve lokomotifleri de daha çok kullanılacak.
Uzmanların da belirttiği gibi bu yeni projeler Türkiye'nin mevcut demir yolu ağını büyütmekle kalmıyor, uluslararası ulaştırma koridorlarıyla uyumlu hale getiriyor.
Bu yeni demir yolu hatları Avrupa'yı Türkiye üzerinden uzanan hatlarla Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya bağlayacak.
Demiryolu denince aklınıza sadece seyahat etmek gelmesin!

Trenlerin asıl işlev farkı, otoyollarda taşınması zor ve çok büyük miktarlardaki ürünleri taşımasıyla ortaya çıkar!
38 yeni demir yolu hattının Türkiye'ye asıl faydası ekonomik büyümede olacak!

Yeni hatlar devreye girince Orta Asya-Orta Doğu ve Avrupa arasında demiryolu taşımacılığı büyük önem kazanacak.
Deniz ve oto yollarla yapılan ihracata alternatifler oluşturulacak.

İnsanlar daha ucuza seyahat edecek, ürünlerini, eşyalarını daha ucuza taşıyacak, ticaret artacak, doğa daha az kirlenecek, benzinli araçlar daha az kullanılacağı için karbon salınımı düşecek vs.

