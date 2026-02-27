Demiryollarında büyük atılım!

Yeni hatlar devreye girince yerli üretim tren setleri ve lokomotifleri de daha çok kullanılacak.

Uzmanların da belirttiği gibi bu yeni projeler Türkiye'nin mevcut demir yolu ağını büyütmekle kalmıyor, uluslararası ulaştırma koridorlarıyla uyumlu hale getiriyor.

Bu yeni demir yolu hatları Avrupa'yı Türkiye üzerinden uzanan hatlarla Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya bağlayacak.

Demiryolu denince aklınıza sadece seyahat etmek gelmesin!

