Deniz Seki'nin gözyaşartan mutluluğu: O arzusu sonunda gerçekleşti! "Çocukluğumdan beri hayalimdi"

Deniz Seki’nin gözyaşartan mutluluğu: O arzusu sonunda gerçekleşti! "Çocukluğumdan beri hayalimdi"

Dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnelerin tozunu atan Deniz Seki, bu kez bambaşka bir heyecan yaşıyor. Kariyerindeki tüm başarılarına rağmen içindeki o eksik parçayı sonunda tamamlayan ünlü sanatçı, "Çocukluğumdan beri hayalimdi" diyerek müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 11.05.2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 07:20
Yıllardır dillerden düşmeyen aşk şarkılarıyla tanınan ve sahnelerin en sevilen seslerinden biri olan Deniz Seki, bu kez dinleyicilerini şaşırtacak farklı bir heyecanla gündeme geldi.

Kariyerindeki tüm başarılarına rağmen içindeki o eski ukdeyi sonunda gerçekleştiren ünlü sanatçı, duygularını 'Onların yanında ben çömezim' sözleriyle paylaştı.

Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı 'Fosforlu Cevriye', 'Cevriye' adıyla yeniden sahneye taşındı.

İlk kez bir müzikalde sahne alan Deniz Seki'ye, Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru eşlik etti. Seki, 'Şahane bir müzikal sizi bekliyor. Onların yanında ben çömezim, çocukluğumdan beri bir müzikalde oynamak hayalimdi' dedi.

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki geçtiğimiz yıllarda verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Uzun süredir fit görünümüyle dikkat çeken Seki, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri ilk kez açıklamıştı.

KENDİ İRADEMLE ZAYIFLADIM!

"İğne kullanmadım, tamamen kendi irademle zayıfladım" diyen sanatçı, herhangi bir medikal destek almadan forma girdiğini vurgulamıştı.

Seki, günlük yaşantısına sadık kalarak, ölçülü beslenme ve yürüyüşle hedefine ulaştığını belirtmişti.

"Her istediğim yemekten 2-3 çatal alarak yedim. Günde 1 saat yürüyüş yaptım ve akşam saat 19.00'dan sonra hiçbir şey yemedim" sözleriyle, takipçilerine ilham vermişti.

Ünlü sanatçının bu kararlı tutumu, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Seki'nin doğal yöntemlerle verdiği kilolara hayran kaldı. Ünlü isim, sağlıklı yaşam yolculuğunda istikrarın önemine dikkat çekmişti.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULARAK ADETA BAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR İSİM: PELİN ÖZTEKİN!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

"KİLOLUYKEN ÖZGÜVENİM DAHA YÜKSEKTİ"

Ünlü oyuncu son olarak katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Öztekin, kilolu olduğu zamanlarda özgüveninin daha yüksek olduğunu söyleyerek, "Çünkü kilolu halimin kaybedecek hiçbir şeyi yok, her şeyi kabullenmiş. Şimdi ben her şeyi biliyorum. Güzelleştiğimi biliyorum. İnsanların bakışının değiştiğini biliyorum.

Bir sürü nedenler çıktı. Nedenler çıkınca senin seçimlerin değişmeye başladı. Eskiden herkese kucak açan Pelin bir anda; "Yoo sen hayatımda olmasan da olur", "Sen gelebilirsin", "Sen gidebilirsin" oldum. Kiloluyken daha çapkındım" ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra daha seçici olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "O zamanlar, 'İşte ne kaybedeceğim', 'Olursa olur, olmazsa olmaz' derdim. Hep de uzun ilişkilerim vardı. Mesela 3 - 4 yıl sürerdi. 1.5 yıllık ilişkiye flört diyordum. Şimdi 6'ncı ayı gördüm, uzun ilişkim vardı diyorum" dedi.

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

İNCECİK KALDI

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.

"O ÇİRKİN KIZLAR ÜSTÜME BASA BASA, BENİ EZİP GEÇİP GİTTİ"

Şimdilerde 61 yaşında olan Gamze Gözalan "Ben ne kadar kendimle barışık gözüksem de hiçbir zaman barışamadım. Hep güzel kadın olmak istedim. O çirkin kızlar üstüme basa basa, beni ezip geçip gitti" demişti.