Deniz Uğur’dan çarpıcı açıklamalar: "Filistin’de yaşananlar benim de ruhumu yıktı"

FİLİSTİN'İ İÇSELLEŞTİRDİM

Filistin konusunda ses çıkarmak en kolayı, elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz. Bu da insanda duygusal patlamaya sebep oluyor. Eğer empati yapıyorsanız uykunuzun kaçmaması mümkün değil. 2 yıldır uyku düzenim kalmadı. Sağlığım olumsuz etkilendi. Ameliyat geçirdim, tedavi gördüm. Anneliğin verdiği yerden bakıyorum o yüzden fazla içselleştirdim. Bedelleri oldu tabii ki, sınav diyorum onlara. Eskiden kendimi ifade etmekten, eleştirilmekten çok korkardım. Korktukça da üstüme çekerdim aslında. Halbuki insanın şunu bilmesi lazım, göz önünde sanat kariyerin olacaksa her zaman seni taşlayanlar olacak. Olması da gerekiyor zaten, olmuyorsa sende tuhaflık vardır demektir. Bir kişiliksizlik var demektir. Birileri seni eleştirecek, beğenmeyecek ve hatta linç edecek. Bu iyi bir şey. Bir insanı herkesin sevmesi ve onaylaması mümkün değil.

Okullarda zorbalık çok. Aileler alarmda olmalı. Sevgi ve saygıyı, en azından yaralamamayı öğretmemeli. Sadece fiziksel değil sözel olarak da. O kadar kırılgan ki çocuklar. Zaten dünya acımasız, hep sevgiyle bakmalıyız.

Yaralanıp berelenmeden törpülenmek mümkün değil. En önemli şey de egonun törpülenmesi, Hayatının bir döneminde mutlaka başın dönüyor. Eğer rağbet görüyorsan, beğeniliyorsan o sırat köprüsünde tuzağa düşüyorsun. Kötü bir insan olmayabilirsin. Ama kibir seni bir yokluyor. O sınavı iyi verirsen olgunlaşmış oluyorsun. Yıkık dökük olmaktan hoşlanmam. "Kuyruğu dik tut" derdi babam. O beni şekillendiren cümledir. Ama çok kırıldığım, ağladığım fena olduğum zamanlar oluyor. Dışarıya öyle görünmekten hoşlanmam.