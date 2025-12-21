Deniz Uğur’dan çarpıcı açıklamalar: "Filistin’de yaşananlar benim de ruhumu yıktı"

DENİZ BARUT
FİLM YENİ NESLE EDEBİYATI SEVDİRECEK
Bir Egeli olarak Egede geçen bir filmde oynamak benim için özeldi. Muğlalılara çok teşekkür ediyorum. Bize çok yardımcı oldular. Kısa zamanda hızlı hareket etmek zorunda kaldığımız bir süreçte bize çok destek oldular, işimizi çok kolaylaştırdılar. İlk kez reji ekibinin "Baştan alıyoruz" demedikleri bir süre yaşadık. Artık profesyonelleşmişler. Onlarla çalışırken hiç yorulmuyorsunuz. Sanat ekibine bile destek oldular. Ayrıca Fikret Kuşkan, Mustafa Avkıran, Müfit Kayacan gibi ustalar da vardı. Böyle bir ekiple çalışmak çok keyifliydi.
Gülizar, kasabanın zengin eşrafının edebiyatsever, şiir sever güzel kızı. Utangaç, naif, inci gibi bir kız. Komutanla postacı arasında kalması konusunda Gülizar, toplumun ve ailesinin baskısına rağmen aşkı arıyor. Aslında beyaz atlı prensini bekliyor. Ben de olsam aşkı seçerdim, aşk çok kıymetli. Genelde kalbimin sesini dinlerim, çok mantık insanı değilim. Aşk çok dönüştü artık. Çok sahte. Dijital evren kısalan kelimeler… Bir kelimenin bile tamamını yazmaya üşenen bir nesil var. Bu filmde oynarken yazmayı neredeyse unuttuğumu fark ettim. Mektup ve tebrik kartları gönderme hiç ölmemeli hatta geri gelmeli yaygınlaşmalı bence. Bir yazı stilinden karakter analizi yaparlarmış sevgililer. Ne kadar önemliydi.
Film gibi Gülizar da şiir gibiydi. O yüzden bir şiiri hayal ederek oynadım. Hem edebiyattan beslendiği için hem de Yüksel'in hikâyesi olduğu için oynamak ayrıca çok keyifliydi. Gülizar annem de çok beğendi, çok güzel olmuşsun dedi. İzlerken gözleri doldu. Onlar için çok özel.
Yüksel, sette ustamdır, ağzımı açmam. Vardır bir bildiği derim. Bu filmin yeni nesle edebiyatı sevdirecek olmasını çok önemsiyorum.