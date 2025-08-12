Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Depremde hayatını kaybeden yeğenleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün acısıyla sarsılan İclal Aydın bu sefer de kuzenlerinin kaza geçirdiği haberini verdi. Yeğenleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi olan İclal Aydın'ın kuzeni Tülin Batmaz kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer kuzeni ve yeğenlerinin dayısı Ferhat Batmaz ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İCLAL AYDIN ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor. Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti. Hayranlarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları gelen İclal Aydın'a sosyal medyadan destek yağdı. 5 YILIN SONUNDA EVLATLARINA KAVUŞMUŞLARDI Tülin ve Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı. İclal Aydın yeğenlerinin ardından hislerini şu sözlerle yazıya dökmüştü: