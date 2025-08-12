Trend Galeri Trend Magazin Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yeğenleri Sayra ve Çınar'ı kaybeden ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın, bu kez trafik kazası haberiyle sarsıldı.

Giriş Tarihi: 12.08.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 14:43
Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Depremde hayatını kaybeden yeğenleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün acısıyla sarsılan İclal Aydın bu sefer de kuzenlerinin kaza geçirdiği haberini verdi.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Yeğenleri Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün annesi olan İclal Aydın'ın kuzeni Tülin Batmaz kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Diğer kuzeni ve yeğenlerinin dayısı Ferhat Batmaz ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

İCLAL AYDIN ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Kaza sonrası paylaşım yapan İclal Aydın, yeğenlerinin anneleriyle fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi, "Dün sabaha karşı meydana gelen bir trafik kazası sonucunda sevgili kuzenimiz ve Sayra&Çınar Vakfı yöneticilerinden, ikizlerimizin dayısı Ferhat Batmaz'ı kaybettik.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Çocuklarımızın annesi, vakıf başkanımız Tülin Batmaz ise şu anda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde ağır yaralı ve bir yaşam mücadelesi veriyor.


Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Kaza sırasında yaralanan diğer kuzenimiz Furkan Özküçük'ün ameliyatı başarılı geçti.
Bugün 12 Ağustos 2025 ikindi namazını takiben Halil Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ardından Ferhat'ımızı Kemal Paşa Cennet Bahçesi'nde defnedeceğiz. Dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

Hayranlarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları gelen İclal Aydın'a sosyal medyadan destek yağdı.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

5 YILIN SONUNDA EVLATLARINA KAVUŞMUŞLARDI

Tülin ve Alican Alpgündüz çifti, 5 yıl boyunca çocukları olmayınca tüp bebek yöntemine başvurmuş ve sonunda Sayra ve Çınar'ı kucaklarına almıştı.

Depremde yeğenlerini kaybetmişti… İclal Aydın’a bir acı haber daha!

İclal Aydın yeğenlerinin ardından hislerini şu sözlerle yazıya dökmüştü:
"Anneleri Tülin, çocukluğumuzda oyunlar oynadığımız, kalabalık yaz tatillerimizde koyun koyuna uyuduğumuz kuzenim. Cumartesi öğleden sonra çocukların sesini duymuşlar, yaşadıkları haberi geldi kardeşimizden. Dünyalar bizim olmuştu... Çok umutluyduk, çok dua ettik ama olmadı... Bulanık bir rüya gibi. Allah hiçbir ana-babaya bu acıyı yaşatmasın."