‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 4 aylık birliktelik yaşadığı iş adamı Emircan Şahin tarafından darp edilmiş, iş adamının ikametinde meydana gelen şiddet olayının ardından hastaneye giden Derin Talu aldığı darp raporu sonrası karakola giderek şikâyetçi olmuştu. Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından kabul edildi. İş adamı mahkemeye sunduğu bir dilekçede duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme talebi reddederek ilerleyen günlerde tarafların yargılamasına başlayacak.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 06:35