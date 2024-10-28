Trend Galeri Trend Magazin

‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 4 aylık birliktelik yaşadığı iş adamı Emircan Şahin tarafından darp edilmiş, iş adamının ikametinde meydana gelen şiddet olayının ardından hastaneye giden Derin Talu aldığı darp raporu sonrası karakola giderek şikâyetçi olmuştu. Talu'nun şikâyeti sonrası Emircan Şahin hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava mahkeme tarafından kabul edildi. İş adamı mahkemeye sunduğu bir dilekçede duruşmaların gizli yapılmasını talep etti. Mahkeme talebi reddederek ilerleyen günlerde tarafların yargılamasına başlayacak.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 28.10.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 06:35
‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu 4 aylık birliktelik yaşadığı iş adamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. SABAH'ın duyurduğu olay sonrası olay günü Emircan Şahin'in evine giden Derin Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Emircan Şahin Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm. Yazık sana or..pu, kaşar, y..ak meraklısı" şeklinde hakaretlerde bulunmuştu.

‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

DARP FOTOĞRAFLARI DOSYAYA DELİL OLARAK EKLENDİ
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Derin Talu sabah erken saatlerde gittiği hastaneden darp raporu alarak şikâyetçi olmuştu. Talu kollarından aldığı darbelerin fotoğraflarını çekerek dava dosyasına delil olarak gösterdi. Fotoğraflarda Derin Talu'nun kollarında, bileklerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldiği tespit edildi.

‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

"DERİN SIRTIMI ISIRDI"
'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise ifadesinin detaylarında olay günü ikametinde arkadaşının da bulunduğunu telefonuna gelen bir mesajdan dolayı tartıştıklarını ve Derin'den ayrılmaya karar verdiğini söylemesi üzerine kız arkadaşının kendisine saldırdığını aktardı. Derin Talu'nun sırtını ısırdığını söyleyen iş adamı arkadaşlarının sırtını gördüğünü aksine kendisinin darp edildiğini belirtti.

‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!
DURUŞMALAR GİZLİ GÖRÜLSÜN TALEBİ REDDEDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame hakimlik tarafından kabul edilerek tensibi yapıldı.
‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

Açılan davaya yeni bir dilekçe gönderen iş adamı Emircan Şahin duruşmaların gizli yapılmasını talep ederek söz konusu haberlere de erişim engeli aldırdığını ifade etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA