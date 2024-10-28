‘Derin dava’ da iş adamından flaş talep! Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu işadamı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti!

"DERİN SIRTIMI ISIRDI"

'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarını işlediğini belirterek 5 yıla kadar hapsi istenen Emircan Şahin ise ifadesinin detaylarında olay günü ikametinde arkadaşının da bulunduğunu telefonuna gelen bir mesajdan dolayı tartıştıklarını ve Derin'den ayrılmaya karar verdiğini söylemesi üzerine kız arkadaşının kendisine saldırdığını aktardı. Derin Talu'nun sırtını ısırdığını söyleyen iş adamı arkadaşlarının sırtını gördüğünü aksine kendisinin darp edildiğini belirtti.