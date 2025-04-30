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Derin Mermeci 'Pet Gala'yla gönülleri fethetti! Bakın patili dostlar için kaç bin dolar toplandı!
Derin Mermeci 'Pet Gala'yla gönülleri fethetti! Bakın patili dostlar için kaç bin dolar toplandı!
Derin Mermerci, sokak hayvanları için sosyetenin kalbini yine tam on ikiden vurdu! Pet Gala gecesinde Mila'nın tablosundan özel tasarım mücevhere kadar her şey yeni barınak için açık artırmadaydı. Gece sonunda bakın patili dostlar için kaç bin dolar toplandı!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:13
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:00