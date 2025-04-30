Derin Mermeci ’Pet Gala’yla gönülleri fethetti! Bakın patili dostlar için kaç bin dolar toplandı!

Tam bir hayvansever olan ve 300'ü aşkın sokak hayvanına bakan Derin Mermerci, sokak hayvanları için bir grup arkadaşıyla 'Bir Can Bir Candır' adını verdiği bir dernek kurmuştu. İlk icraat olarak da bir hayvan barınağı kurmak üzere kolları sıvamıştı. Derin Hanım, 42 dönüm üzerine kurulacak hayvan barınağına maddi destek sağlamak için önceki gün bir gece düzenledi.

Hem de ne gece! 'Pet Gala' adlı geceye, İstanbul sosyetesi resmen akın etti. Derin Hanım'ın, kendisine destek vermek isteyen 259 dostu, biner dolar vererek geceye katıldı. Konuklar, gecede düzenlenen müzayede için de ellerini cebine attı. Sanatçıların dernek için yaptığı eserler, yaklaşık 20'şer bin dolardan satıldı.