Trend Galeri Trend Magazin Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: "Daha basit olur diye düşünmüştük ama..."

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: "Daha basit olur diye düşünmüştük ama..."

Bebek'te objektiflere yansıyan Derya Şensoy, Yağızcan Konyalı ile olan evlilik planlarına dair konuştu. Düğün hazırlıklarının tahmininden daha zor olduğunu belirten oyuncu, bakın neler söyledi!

Giriş Tarihi: 10.05.2026 09:07
Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Derya Şensoy, geçtiğimiz yıl iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Bu ayrılığın ardından oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Şubat ayında aşkını ilan eden Şensoy, o tarihten bu yana sevgilisi Yağız Can Konyalı ile olan mutluluğunu takipçileriyle paylaşıyor.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

EVLİLİK TEKLİFİ GELMİŞTİ!

Ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı, sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz bir evlenme teklifi etmişti.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Teklifin ardından çift, mutluluklarını pasta keserek kutlamıştı.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Sosyal medyada büyük ilgi gören o anlar, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

"ÖNCE NİŞAN YAPMAMIZ LAZIM"

Derya Şensoy, son olarak önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tek başına taksi beklediğini söyleyen Şensoy, ayaküstü gazeteciler ile sohbet etti. Oyuncu, "Bu sıralar tiyatro oyunum var, gayet güzel gidiyor. Çalışmaya devam ediyoruz keyfimiz yerinde" dedi. Şensoy, Yağızcan Konyalı ile aşk yaşaması ve önümüzdeki aylarda düğün yapacakları iddiasına ise, "Önce nişan yapmamız lazım düğün yapmamız için. Yağızcan da ben de şu an çalışıyoruz.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

"DAHA BASİT OLUR DİYE DÜŞÜNDÜK AMA..."

Hiç planlayamadık, nişan yaz başlamadan olur belki. Çok fazla planlanması gereken şey var. Daha basit olur diye düşündük ama öyle değil. Aileler de mutlu olsun istiyorum. Bunlar benim fikirlerim ama hiç konuşmadık beraber bunu" diyerek güldü. Şensoy, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte ise, "Biz yaza da plan yapmadık, çok plan yapamıyoruz" deyip tekrar güldü ve taksiye binerek oradan ayrıldı.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

"BİRBİRİMİZİ ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Öte yandan yakışıklı oyuncu Konyalı geçen günlerde, "Derya muhteşem bir insan, çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi tanıyabildiğimize inanıyorum, daha fazla beklemenin bir anlamı yok diye düşündüm" demişti. Şensoy'un hiç düşünmeden 'Evet' yanıtı verdiğini belirten Konyalı, "Ben zaten onunla çok mutluydum, verdiği kararla daha da çok mutlu oldum" yorumunda bulunmuştu.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

"DÜĞÜNÜ SEZON SONU DÜŞÜNÜYORUZ"

Derya Şensoy ise "Evet bir evlilik teklifimiz var, ancak tarihimiz yok. Yoğun bir turne sürecimiz var. Sezon kapandığı gibi düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'u kaybettikten sonra babasının mirasını hem yeteneği hem de duruşuyla yaşatan Derya Şensoy, magazin ve sanat dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

Peki ekranların sevilen yüzleri ve onlara tıpa tıp benzeyen babalarını daha önce görmüş müydünüz? İşte ünlü yıldızlar ve onların biricik babaları

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

ASLI ENVER

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

ASLI ENVER VE BABASI

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

YASMİN ERBİL

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

SERENAY SARIKAYA

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

PINAR DENİZ

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

PINAR DENİZ VE BABASI

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

CEYDA DÜVENCİ

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

YALÇIN DÜMER

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

Derya Şensoy düğün hazırlıklarına başladı: Daha basit olur diye düşünmüştük ama...

DENİZ HAMZAOĞLU