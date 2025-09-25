Derya Tuna’nın kardeş acısı: Canım kardeşim…

Ünlü oyuncu Derya Tuna, bugün acı bir haberle sarsıldı. Derya Tuna, bugün akşam saatlerinde kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, kardeşinin vefat ettiğini duyurdu. Derya Tuna, yaptığı paylaşımda sevenleriyle acısını paylaştı ve cenaze ile ilgili bilgi verdi. Tuna paylaşımında, 'Canım kardeşim Perihan Tuna Oba'yı kaybettik. Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu camiinden kaldırılacaktır ve sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir.' ifadelerini kullandı. DERYA TUNA'NIN HAYAT HİKAYESİ İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER... Yeşilçam'da projelerde boy gösteren ünlü isimlerin hayatı oldukça merak ediliyor. Bu kez İbrahim Tatlıses'in hayat arkadaşı Derya Tuna'nın hayatı ilgi çekti. Peki siz Derya Tuna'nın hayatında bilinmeyenleri olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü sunucu, oyuncu ve şarkıcı Derya Tuna, 5 çocuklu bir ailede 17 Temmuz 1965 yılında dünyaya geldi. KARİYERİNE ŞARKICI OLARAK BAŞLADI Derya Tuna, kariyerine şarkıcı olarak başladı. HAYATI DEĞİŞTİ Yenikapı'da sahne aldığı dönemde Derya Tuna'nın yolu İbrahim Tatlıses'le kesişince Tuna'nın hayatı değişti. İLİŞKİLERİ BAŞLADI 1983'te Günah filminin çekildiği dönemde İbrahim Tatlıses ile tanıştı. Tanışmanın ardından birlikte birçok filmde oynadılar ve ilişkileri başladı. BİRLİKTE DE ROL ALDILAR Derya Tuna, 1983 yılında Günah, 1985'de Yalnızım ve 1987 yılında Gülüm Benim isimli filmlerde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldı. BİR DE OĞULLARI VAR Ünlü çiftin 18 yıllık birlikteliklerinden İdo Tatlıses adında oğulları dünyaya geldi. 2001'DE YOLLARINI AYIRDILAR İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti beraberliklerinin 18'inci yılında yollarını 2001'de ayırdı. 'HAYATIM KEŞKELERLE DOLU' Derya Tuna, Tatlıses'in kendisine evlilik teklifi ettiğini ama kendisinin bu teklifi kabul etmediğini, 'Keşke İbrahim Bey'in evlenme teklifini kabul etseydim, hayatım keşkelerle dolu' diyerek anlatmıştı. 2001'de İbrahim Tatlıses'le yolları ayıran Derya Tuna, bu dönemde şarkıcılığa yöneldi ve transparan kıyafeti nedeniyle talihsiz bir olay yaşadı. 'YÜREĞİMİN ACISI DA ÇOK FAZLA' O dönemi anlatan Tuna, 'Ben teşhirci değilim. Aynada baktığımda kendimi beğendim. Bu elbisenin hata olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar beni severler. Ben kötü bir şey yapmadım, bacağımın acısının yanında yüreğimin acısı da çok fazla. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Kırgınım. Çok sevenim varmış' ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Tuna, ekranlardan uzun yıllar boyunca uzak kaldı. İLK KEZ BABAANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI Bu sürede oğlu İdo Tatlıses'i büyüten Tuna, 33 yaşındaki oğlunun Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmesiyle de babaanne olmanın tadını ilk kez yaşadı. 'EVİMİN NEŞESİ OLDUNUZ' Derya Tuna, ikizlerin birinci yaş gününde duygusal bir paylaşım yaparak, 'Canparelerim, Emir'im, Ayel'im.. Siz benim hayatımın anlamı, evimin neşesi oldunuz. Sizlerle geçirdiğim her günüm çok kıymetli. Bana bu güzel duyguları yaşattığınız için önce yaradana sonra da babanıza, annenize ve size minnettarım🙏🏼🙏🏼 Allah'ım sizi ve tüm çocukları korusun, iyi yazılar yazsın. Bu mübarek günde şansınız bahtınız ve yolunuz açık olsun' ifadelerini kullanmıştı. ESTETİKLERİYLE DE GÜNDEME OTURMUŞTU Derya Tuna, yer aldığı projelerin ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik... HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK HİLAL ALTINBİLEK ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE ŞARKICI HADİSE SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ DİLAN ÇİÇEK DENİZ ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA ŞARKICI LARA SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK SURVİVOR SAHRA IŞIK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK RABİA SOYTÜRK TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY TUVANA TÜRKAY BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK BURCU ÖZBERK MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY MİNE TUGAY ZARA ZARA EBRU YAŞAR EBRU YAŞAR TÜRKAN ŞORAY TÜRKAN ŞORAY ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL ÇAĞLA ŞIKEL FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN EBRU ŞALLI EBRU ŞALLI HANDE ATAİZİ HANDE ATAİZİ ALMEDA ABAZİ ALMEDA ABAZİ AJDA PEKKAN AJDA PEKKAN HADİSE HADİSE PINAR ALTUĞ PINAR ALTUĞ ÖYKÜ SERTER ÖYKÜ SERTER İREM DERİCİ İREM DERİCİ GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR GÖKÇE BAHADIR EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ EBRU GÜNDEŞ SİBEL CAN SILA SILA SILA