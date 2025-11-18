Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! "Kapıya dayanıp tehdit etti"
Derya Uluğ'un sevgilisi ünlü müzisyen Asil Gök ile komşusu Nazlı E. arasında bir süredir 'gürültü' nedeniyle gerilim yaşanıyor. İddiaya göre, pilates hocası olan komşu Nazlı E.'nin yüksek sesli aktiviteleri Asil Gök ve komşularını rahatsız etti. Nazlı E.'nin ise müzisyenin dairesine zorla girmeye çalışıp tehdit etmesi bardağı taşırdı. Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ ile birlikte savcılığın yolunu tuttu.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:46