Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! "Kapıya dayanıp tehdit etti"

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.