Trend Galeri Trend Magazin Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! "Kapıya dayanıp tehdit etti"

Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! "Kapıya dayanıp tehdit etti"

Derya Uluğ'un sevgilisi ünlü müzisyen Asil Gök ile komşusu Nazlı E. arasında bir süredir 'gürültü' nedeniyle gerilim yaşanıyor. İddiaya göre, pilates hocası olan komşu Nazlı E.'nin yüksek sesli aktiviteleri Asil Gök ve komşularını rahatsız etti. Nazlı E.'nin ise müzisyenin dairesine zorla girmeye çalışıp tehdit etmesi bardağı taşırdı. Asil Gök, sevgilisi Derya Uluğ ile birlikte savcılığın yolunu tuttu.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 18.11.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 06:46
Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! Kapıya dayanıp tehdit etti

İstanbul Maslak'ta yaşayan müzisyen Asil Gök, üst komşusu Nazlı E. ile bir süredir gerginlik yaşıyor. İddiaya göre, Gök'ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E., uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık veriyor.

Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! Kapıya dayanıp tehdit etti

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! Kapıya dayanıp tehdit etti

'ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU'
Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi.

Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! Kapıya dayanıp tehdit etti

Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

Derya Uluğ ve nişanlısı komşularından şikayetçi oldu! Kapıya dayanıp tehdit etti

'UZAKLAŞTIRMA İSTİYORUZ'
Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.