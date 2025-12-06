Derya Uluğ’dan aralık sürprizi! Dubai tatili sosyal medyayı yıktı geçti

"BİR SÜRE BEBEK GİBİ YAŞAYACAK"

Kıbrıs sahnesinde boy gösteren Derya Uluğ, Asil Gök'ün sağlık durumunu muhabirlere açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, ameliyatın sebebini "Doğuştan ikinci minik bir midesi vardı, bir de mide kapağı sıkıntılıydı. Ameliyatla düzeltildi" sözleriyle anlattı. Uluğ, son olarak da "Çok şükür, ameliyat iyi geçti. Bir süre bebek gibi yaşayacak" demişti.