Derya Uluğ’dan aralık sürprizi! Dubai tatili sosyal medyayı yıktı geçti

'Okyanus' 'Yansıma' 'Sana Çıkıyor Yollar' 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla pop müziği altüst eden başarılı şarkıcı Derya Uluğ, kısa sürede adını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, müzisyen sevgilisi Asil Gök ile tatil yapıyor. 'Ben sıcak ülke insanıyım' diyen Uluğ, rotayı Dubai'ye çevirdi. Aralık ayında güneşin ve denizin tadını çıkaran çift, yoğun geçen konser maratonuna kısa bir mola verdi. 1 hafta dinlenen ve yeni projeler için enerji depolayan sevgililer, bol bol poz vermeyi de ihmal etmedi. Kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken Uluğ, son zamanlarda da yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor. Derya Uluğ uzun süredir kendisi gibi şarkıcı olan Asil Gök, ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İlişkileriyle ilgi odağı olan çift, sevenlerinin beğeni yağmuruna tutuluyor. DUBAİ'DE AŞKA GELDİLER! Mutlu ilişkileriyle sık sık adlarından söz ettiren Derya Uluğ ve Asil Gök çifti Dubai'ye tatile gitti. Güzel şarkıcı ve sevgilisi, romantik anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi... 10 YILDIR AŞK YAŞIYORLAR! Güzel şarkıcı geçen günde 10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök ile romantik bir kare paylaşmıştı. Instagram hesabından paylaşım yapan Uluğ, nazar boncuğu emojisi koymayı ihmal etmemişti... Öte yandan özel hayatında keyfi yerinden olan Uluğ, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini korkutmuştu. Başarılı şarkıcı sevgilisinin ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hastane odasından paylaşım yapan Uluğ şu ifadeleri kullanmıştı: 'Asil'in ameliyatı başarılı geçti. Şu an dinleniyor. Arayan, mesaj atan ve merak eden herkese teşekkür ederiz' 'BİR SÜRE BEBEK GİBİ YAŞAYACAK' Kıbrıs sahnesinde boy gösteren Derya Uluğ, Asil Gök'ün sağlık durumunu muhabirlere açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, ameliyatın sebebini 'Doğuştan ikinci minik bir midesi vardı, bir de mide kapağı sıkıntılıydı. Ameliyatla düzeltildi' sözleriyle anlattı. Uluğ, son olarak da 'Çok şükür, ameliyat iyi geçti. Bir süre bebek gibi yaşayacak' demişti. DERYA ULUĞ KİMDİR? 3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkarmak üzere Gündeş'in yanından ayrıldı. İlk çalışmasını 2016 yılında Okyanus adlı single'ı ile yayınladı.