Dev yapımcıdan Harry Potter davası! Ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü
Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros Entertainment Inc., milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' evrenine ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı gerekçesiyle Istanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Şirket, mahkemeden çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep ederken, futbolcunun Instagram ve Twitter hesaplarındaki paylaşımlarını da dosyaya koydu.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 08:13