Trend Galeri Trend Magazin Devler aynı karede! İkinci Bahar'ın yıldızları yıllar sonra buluştu! Türkan Şoray, Şener Şen, Devin Özgür Çınar...

Usta sanatçılar Türkan Şoray, Şener Şen, Deniz Türkali, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar ve Nilgün Öneş aynı karede buluştu. Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiren bu özel an, büyük ilgi gördü. Usta oyuncuların ve sanatçıların samimi halleri hayranlarından beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 09:18
Usta sanatçılar Türkan Şoray, Şener Şen, Deniz Türkali, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar ve Nilgün Öneş bir araya geldi. Sanat dünyasının sevilen isimlerini buluşturan bu özel kare kısa sürede büyük ilgi gördü.

Türkan Şoray, Şener Şen ve Devin Özgür Çınar'ın yıllar önce ekrana gelen unutulmaz İkinci Bahar dizisinde birlikte rol almış olması ise buluşmaya nostaljik bir anlam kattı.

BABA–OĞUL YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARADA!

Uzun yıllara damgasını vuran Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u adeta ekranlarda büyüdü. Şimdi 22 yaşında bir delikanlı oldu.

Tamer Karadağlı, Özgür Ozan, Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç'in başrolünde yer aldığı efsane dizide, Alp Eren Khamis ise Beton Orçun'a hayat verdi.

Daha bebekken Selami ile Gönül'ün çocuğu olarak dizide yer alan genç isim, şimdi spor salonundan çıkmıyor. Alp Eren Khamis kaslı vücuduyla mankenlere de taş çıkartıyor.

Çocuklar Duymasın'da baba–oğul karakterlerine hayat veren Özgür Ozan ve Alperen Khamis, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Sette kurulan o sıcak bağın hala devam ettiğini gösteren buluşma, dizinin hayranlarını da duygulandırdı.

2004 yılında diziden ayrıldığında 38 yaşında olan Özgür Ozan bugün 60 yaşında.

Çocuk oyuncu olarak kamera karşısına geçen Alp Eren Khamis ise artık 22 yaşında.

Öte yandan dizinin sevilen karakterlerinden Dominant Teyze ve Beton Orçun bir araya gelmişti. Zeyno Gönenç'in hesabında paylaştığı bu kare beğeni yağmuruna tutuldu

"BENİM GÖZLER ÇOK GÜLÜNCE ÇİZGİ"

Sosyal medyanın gündemine oturan fotoğraf; Zeyno Günenç "🤓💛💜🥳 benim gözler çok gülünce çizgi😁😁😁" notuyla paylaştı.

Fotoğrafın altına gelen yorumlarda birçok kullanıcı, nostaljik anılarını hatırlatarak Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Alp Eren Khamis'in canlandırdığı Beton Orçun karakteri, kısa sürede dizinin vazgeçilmez karakterlerinden birine dönüşmüş ve replikleriyle, küçük yaştaki oyunculuğuyla gönüllere taht kurmuştu.

PEKİ ALP EREN KHAMİS KİMDİR?

Lübnan asıllı bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak 2003 yılında dünyaya gelen Alp Eren Khamis, Türkiye'nin en çok bildiği oyunculardan birine dönüştü.

Çok küçük yaşına rağmen ekranlarda boy gösteren çocuk yıldız, günümüzde büyüdü ve genç bir delikanlı olarak değişimiyle adeta sevenlerini şoke ediyor.

Genç yıldız, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Gelecekte oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilen genç yıldız, şimdilik kariyerine dair net bir açıklamada bulunmuş değil. Ancak hayranları, onu yeni projelerde görmek için sabırsızlanıyor.

DEĞİŞİMİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER ÇOCUK YILDIZ! SİHİRLİ ANNEM'İN CEM'İ BUĞRA ÖZMÜLDÜR

Değişimiyle herkesi şoke eden Buğra Özmüldür, bir dönemin sevimli çocuk yıldızı olmaktan bambaşka bir kimliğe büründü! Sihirli Annem dizisinde Cem karakteriyle hayatımıza giren Özmüldür'ün, yıllar içinde yaşadığı dönüşüm sosyal medyada gündem oldu. Fazla kilolarından kurtularak yepyeni bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Henüz çocuk yaşlarda başlayan şöhret yolculuğunda hem ekran önü hem de kişisel hayatında birçok zorlukla mücadele eden Özmüldür, adeta küllerinden yeniden doğdu. Çocukluk yıllarının tatlı, tombul Cem'inden, fit ve özgüven dolu bir bireye dönüşen oyuncu, şimdi sadece görünümüyle değil, senaristlikteki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Çocuk yaşlarda oyunculuk kariyerine adım atan Buğra Özmüldür, ilk olarak 9 yaşında bir gazoz reklamı ile dikkatleri çekmişti. Bu başarılı performans, onu Reklam Özdenetim Kurulu'nun kampanyasında rol almaya taşıdı.

Bu kampanya sayesinde Sihirli Annem dizisinin yönetmeni tarafından keşfedilen Özmüldür, dizide Cem karakteriyle izleyicilerin kalbini kazandı.

"HEM ÜN HEM ZORLUK BİR ARADA"

Sihirli Annem'deki başarısını, reklam oyunculuğu ve Selena dizisindeki konuk oyunculuk gibi projeler izledi. Ancak çocuk yaşta gelen bu şöhret, ona hem ün hem de birçok zorluk getirdi.

Sette sabaha kadar çalışıp sabah okula gitmek zorunda kalan Özmüldür, yaşıtlarından gelen tepkilerle de başa çıkmak zorunda kaldı. O dönemde aldığı "Bizimle zaman geçirmiyorsun" gibi mesajlar, sosyal hayatını etkiledi.

İŞTE SON HALİ: "MÜTERCİM TERCÜMANLIK BİTİRDİ"

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti.

2013 yılında "Perde" adlı kısa filmde Baran Kara karakterini canlandırdı ve 2015'te vizyona giren "Senden Bana Kalan" filminde Menfi karakterine hayat verdi.

Aynı yılda, senaryosunu Sadi Celil Cengiz'in yazdığı "Olaylar Olaylar" filminde hem oyunculuk hem de cast direktörlüğü yaptı.

"ÇOCUK OYUNCULUĞUN ZORLUKLARINI DİLE GETİRDİ"

Çocuk oyunculuk döneminin etkilerini çeşitli platformlarda dile getiren Özmüldür, yaşadığı zorluklardan sıkça bahsetti. Hem okul hem de set yoğunluğu nedeniyle yaşadığı baskıları ve sosyal hayattaki sıkıntıları dile getiren oyuncu, bu süreçte büyük dersler çıkardığını ifade etti.

"AŞK ACISINDAN 30 KİLO VERDİ"

Ayrıca fiziksel değişimleriyle de dikkat çeken Buğra Özmüldür, bir dönem fazla kiloları nedeniyle özgüven problemleri yaşadığını ve bu durumu aşmak için kilo vermeye karar verdiğini dile getirdi. 90 kilodan 60 kiloya inmeyi başaran Özmüldür, sosyal medyada paylaştığı değişim süreciyle takipçilerinin takdirini kazandı.

Bugünlerde daha sakin bir hayat süren Özmüldür, senaristlik projelerine odaklanıyor. Genç yaşta başlayan kariyer yolculuğu, hem ekran önü hem de arkasındaki yeteneklerini gözler önüne seriyor.

ŞOKE EDEN DEĞİŞİMİYLE BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: ERİMŞAH BORA

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.